Feira de Santana: prefeito José Ronaldo inspeciona obras de aguada do povoado do Alecrim Miúdo

A localidade de Lagoinhas, povoado de Alecrim Miúdo, no distrito da Matinha, será atendida por uma antiga reivindicação de moradores e produtores rurais da região, que passarão a contar com um reservatório de água, cujas obras se encontram em estágio avançado e vêm sendo tocadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

O reservatório, que também conta com a construção de uma barragem numa das suas extremidades, recebeu a visita do prefeito José Ronaldo de Carvalho e do secretário de Desenvolvimento Urbano, José Pinheiro.

O equipamento público captará as águas da chuva, e tem como objetivo dar suporte à localidade, nos longos períodos de estiagem. De acordo com José Ronaldo, “a água deste reservatório servirá, tanto para o uso dos animais quanto para o uso humano, pois a área está livre de esgotamento sanitário”.