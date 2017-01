Feira de Santana: moradores do povoado Jenipapo vão contar com PSF, anuncia prefeito José Ronaldo

A localidade do Jenipapo, no distrito da Matinha, passará a contar, brevemente, com uma unidade do Programa de Saúde da Família (PSF), cujas obras vêm sendo ultimadas pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana, e atenderá a moradores e produtores rurais que residem no entorno do quilômetro 13, como também é conhecida a região.

O imóvel, aonde vem sendo construído o equipamento, foi doado pela família de dona Rosália Carvalho dos Santos à Associação Comunitária do Jenipapo. Através de resolução do seu Conselho Administrativo, a entidade autorizou ao Município a implantação do PSF.

Em visita às obras, o prefeito José Ronaldo revelou que a unidade de saúde “contará com um consultório médicos, setor de assepsia, farmácia, um depósito, e sanitários para pacientes e funcionários”. Ronaldo esteve acompanhado do secretário de Desenvolvimento Urbano, José Pinheiro.