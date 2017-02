Feira de Santana: ginásio municipal Joselito Amorim vai ganhar moderno anfiteatro, anuncia prefeito José Ronaldo

Criado em 26 de abril de 1961 através da lei municipal de nº 325, e passando a funcionar no dia 17 de abril de 1963, depois de ser inaugurado pelo então prefeito Francisco Pinto, o Ginásio Municipal Joselito Amorim, uma das mais tradicionais instituições de ensino de Feira de Santana, está vivendo mais uma grande reforma em suas instalações físicas.

Contando com mais de 1.200 alunos matriculados e um grande número de professores e funcionários, o Municipal vai ganhar um moderno anfiteatro que será utilizado como espaço de convivência, onde serão realizadas oficinas de dança e música. Também será reformado o padrão da fachada.

Este novo equipamento, erguido na área de recreação do educandário, será composto de um Jardim Sensorial com vistas a ajudar as crianças no desenvolvimento dos sentidos. Em 2003, o Ginásio Municipal matriculou os primeiros alunos surdos e cegos nas turmas de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental.

“Este módulo terá salas devidamente adequadas às atividades que ali serão promovidas, duas baterias de sanitário, e ainda vamos reformar todo o telhado do ginásio”, revelou o prefeito José Ronaldo, que em 2001 também promoveu intervenções necessárias à estrutura física do Joselito Amorim.