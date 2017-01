Feira de Santana ganha mais um representante na Assembleia Legislativa, Angelo Almeida toma posse como deputado estadual

Nesta segunda-feira (02/01/2017), o ex-vereador Angelo Almeida (PSB) assumirá mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa da Bahia. A cerimônia acontece às 14h, na Sala da Presidência. Angelo ocupará a vaga do deputado João Vitor Bonfim, atual Secretário de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado.

Angelo Almeida foi vereador em Feira de Santana entre os anos de 2009 e 2012. Sendo candidato a deputado estadual em 2014, quando teve 35.519 votos.

O mandato ampliará a representatividade de Feira de Santana na Casa Legislativa. “Feira de Santana, assim como diversas cidades do interior possuem uma capacidade de desenvolvimento que precisam ser revistas com criatividade, através do diálogo. A nossa meta é construir um mandato plural, pautado nas necessidades do povo baiano”, afirmou Angelo.

Assumem

Os suplentes de deputado estadual Bira Coroa (Pt), Samuel Junior (Psc) e Meireles Macedo (Psd) também tomam posse nesta segunda-feira (02).