Feira de Santana: exposição mostra aspectos geométricos do meio-ambiente

O Museu Parque do Saber Dival da Silva Pitombo está promovendo, durante o mês de janeiro de 2017, o projeto Fractais do Meio Ambiente, uma mostra fotográfica que revela os aspectos geométricos do meio-ambiente. O material fotográfico foi captado pelas lentes de vários fotógrafos no Parque da Cidade Frei José Monteiro Sobrinho, em Feira de Santana.

O diretor do Museu Parque do Saber, Basílio Fernandes Fernandes, explica a característica peculiar deste projeto. “A exposição aborda a geometria fractal presente nos diversos componentes da natureza”, destacou.

Ao todo são 21 fotografias feitas no Parque da Cidade e são o resultado de um projeto promovido pelo Departamento de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

A mostra retrata principalmente flores, insetos e a água. Evidencia detalhes que indicam a repetição geométrica no meio ambiente. E para o público visitante, a oportunidade de observar detalhes da natureza que muitas vezes passam despercebidos em nossos cotidianos.