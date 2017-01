Feira de Santana é o segundo município nordestino que mais compra da agricultura familiar

De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, no ano de 2016 Feira de Santana foi o segundo município nordestino que mais comprou produtos da agricultura familiar para ações da assistência social.

Para o secretário de Desenvolvimento Social, Ildes Ferreira, estas compras tem um significado muito amplo, principalmente no tocante à economia do município. “Estes recursos que ficam nas mãos destas famílias são gastos na nossa economia, nas feiras, bodegas, lojas, mercados e supermercados, trazendo desenvolvimento e gerando empregos”, afirmou o secretário.

Como determina a Lei, a Prefeitura de Feira de Santana também destina parte dos recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) para a compra da produção destas famílias. Nos últimos quatro anos, a destinação dos recursos atingiu R$ 5.177.851, que correspondem a 31% dos repasses do período, que foi de R$ 16.571.356.

Além do reforço na economia local, a compra destes alimentos, diz Ildes Ferreira, estimula uma alimentação adequada, com produtos frescos e minimamente processado. “Promove, também, o acesso destes agricultores ao mercado, gerando inclusão social”, afirmou o secretário.