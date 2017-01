Feira de Santana: confira relação de nomeados no 1ª dia do 4º mandato do prefeito José Ronaldo; nos bastidores, relação de forças é criticada

O Diário Oficial do Poder Executivo de Feira de Santana, veiculado no dia 1ª de janeiro de janeiro de 2017, apresenta a relação de nomeados para a 4ª gestão do prefeito José Ronaldo de Carvalho (DEM), para o período de 2017 a 2020.

Dentre os nomeados para compor o novo gabinete, dois vereadores foram designados como secretários, Justiniano França (DEM) para a Secretaria de Serviços Públicos e Eliziário Ribeiro (PRB) para Habitação. Assumem mandato de vereador, respectivamente, Antônio Carlos Passos Ataíde (Carlito do Peixe, DEM) e Cíntia Daltro Machado (PMB).

Cíntia Machado deve migrar para o PRB, para que o partido possa manter representatividade na Câmara Municipal de Feira de Santana, informou o deputado estadual José de Arimateia (PRB).

Cargos entre apoiadores

Observa-se que a distribuição de cargos pelo prefeito não contemplou de forma equilibrada os grupos políticos que o apoiaram para reeleição. Essa avaliação foi colhida de fontes do meio político/partidário que dá apoio ao prefeito José Ronaldo. Conforme observa-se a seguir:

O PSDB conta com dois vereadores, um suplente e o deputado estadual Carlos Geilson. O deputado ficou sem secretaria e a única secretaria vinculada ao partido, da Agricultura, foi preenchida com indicação do então vereador Welligton Andrade de Jesus (PSDB). Geilson indicou o próprio Welligton Andrade para secretaria da Agricultura, mas o fato do ex-vereador ser investigado pelo Polícia Federal (PF) por possível cooptação de sufrágio, o impediu de assumir a secretaria. Observa-se que, no momento em que a sociedade objetiva um padrão ético na política, a escolha de Carlos Geilson vai na contraordem das expectativas da população.

O PMDB ocupa a vice-prefeitura com Colbert Martins Filho, que indicou, pessoalmente, à revelia de consultas à base partidária em Feira de Santana, o secretário Ildes Ferreira de Oliveira, reconduzido para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEDESO); e Edson Feloni Borges, nomeado para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (SECEL). O partido não elegeu vereador e não tem representante de Feira de Santana no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

O PPS de Feira de Santana conta com dois vereadores e com a liderança do deputado estadual Targino Machado. No meio político, avaliações dão conta de que a retomada do mandato pela vereadora Cíntia Machado (PMB), sobrinha do deputado, não contemplou integralmente o partido e o deputado.

O PSC, liderado em Feira de Santana pelo deputado federal Antonio Lázaro, ampliou a participação no governo, mas perdeu representatividade. Ícaro Ivvin deixa a poderosa pasta de Serviços Públicos e passa a atuar como subprocurador, enquanto Nau Santana foi indicado pelo deputado Lázaro, e passa a ocupar a pouco expressiva Secretaria de Relações Interinstitucionais.

O PV melhorou a participação no governo, Sérgio Carneiro foi deslocado para uma secretária de maior visibilidade, Meio Ambiente, e Maurício Carvalho passou a ocupar a Superintendência Municipal de Trânsito (SMT). Na Câmara Municipal, Roberto Tourinho assume pela sétima vez o cargo de vereador.

O PHS conta com a presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, através Reinaldo Miranda (Ronny), e aguarda que uma posição política defina o futuro do ex-vereador Pablo Roberto (PHS).

Confira tabela com a distribuição dos cargos

Tabela com relação de nomeados, cargos e indicações Liderança/Partido Nome do indicado Pasta Mudança Deputado Antonio Lázaro (PSC) Nau Santana (PSC) Secretaria de Relações Interinstitucionais (SRI) Sérgio Carneiro (PV) deixa pasta. Sérgio Carneiro e Roberto Tourinho (PV) Sérgio Carneiro (PV) Secretaria de Meio Ambiente (SEMMAM) Maurício Carvalho deixa pasta Targino Machado (PPS), Sérgio Carneiro (PV), e Roberto Tourinho (PV) Maurício Carvalho Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) Atual superintendente, Capitão Francisco Júnior regressa à Polícia Militar. Prefeito José Ronaldo (DEM) Justiniano França (DEM, vereador licenciado) Secretaria de Serviços Públicos (SESP) Ícaro Ivvin deixa a pasta. Nomeação do vereador Justiniano França como secretário libera vaga na Câmara Municipal, assume Antônio Carlos Passos Ataíde (Carlito do Peixe, DEM) Deputado Antonio Lázaro (PSC) Ícaro Ivvin Subprocurador do Município Deputado José de Arimateia (PRB) Eli Ribeiro (PRB, vereador licenciado) Secretaria de Habitação (SEHAB) Sandro Ricardo Espírito Santo deixa a pasta. Cintia Machado assume mandato. Targino Machado (PPS) Cintia Machado (PMB) Suplente de vereadora, Cintia Machado assume mandato Nomeação do vereador Eliziário Ribeiro (PRB) como secretário libera vaga na Câmara Municipal. Prefeito José Ronaldo (DEM) Sandro Ricardo Espírito Santo Retorna à função de servidor da Prefeitura de Feira de Santana. Vice-prefeito Colbert Martins Filho (PMDB) Edson Feloni Borges Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (SECEL) Rafael Cordeiro deixa a pasta. Vice-prefeito Colbert Martins Filho (PMDB) Ildes Ferreira de Oliveira (PMDB) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEDESO) Reconduzido Ex-vereador Welligton Andrade de Jesus (PSDB). Joedilson Machado de Freitas Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural (SEAGRI) Reconduzido Reconduzidos ao cargo pelo prefeito José Ronaldo (DEM) Nome Cargo Acione Cedraz, Diretor Presidente Previdência Municipal Antônio Carlos Borges Júnior Secretaria Municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (STTDEC) Antônio Carlos Coelho, Diretor Presidente Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Cultura Egberto Tavares Costa (FUNTITEC) Carlos Alberto Oliveira Brito Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN) Cleudson Santos Almeida, Procurador-geral Procuradoria Geral do Município Denise Mascarenhas Secretaria Municipal de Saúde (SMS) Expedito Campodônio Eloy Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ) Gilberte Lucas, Diretora Presidente Fundação Hospitalar de Feira de Santana (FHFS) Jayana Ribeiro Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) João Marinho Gomes Junior Secretaria Municipal de Administração (SEADM) José Pinheiro Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SEDUR) Manoel Cordeiro Neto, Diretor Presidente Agência Reguladora Mario Borges Chefe de Gabinete Mauro Moraes Secretaria Municipal de Prevenção a Violência (SEPREV) Ozeny Moraes Secretaria Municipal de Convênios (SEGC) Paulo Aquino Secretaria Governo (SEGOV) Pedro Nascimento Boaventura Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) Suzana Mendes Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) Valdomiro dos Santos Silva Secretaria Municipal de Comunicação Social (SECOM) *Segundo presidente da Câmara Municipal, Reinaldo Miranda (PHS), o Governo Ronaldo conta com o apoio parlamentar de 19 dos 21 vereadores.

Baixe

Diário Oficial do Poder Executivo de Feira de Santana, de 1º de janeiro de 2017