Feira de Santana: aberta inscrições para o Programa Arte de Viver

A Fundação Municipal da Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Cultura Egberto Tavares Costa (FUNTITEC), através da Diretoria de Atividades Culturais, abre inscrições para novos alunos nas oficinas do Programa Arte de Viver 2017.1. As inscrições estarão abertas do dia 09 a 20 de janeiro de 2017.

Os cursos oferecidos são nas áreas artísticas de dança, música, teatro, artes plásticas e capoeira. Cada candidato poderá se inscrever em até duas oficinas, mas poderá freqüentar apenas uma, exceto se houver vagas remanescentes. A matrícula deve ser feita presencialmente no Centro de Cultura Maestro Miro ou em um dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUS), das 09h às 12h e das 14h às 17h.

Os interessados deverão apresentar: Ficha de inscrição devidamente preenchida e sem rasura (ficha disponível no site da Prefeitura); RG; CPF; Comprovante de residência; em caso de inscrição de crianças deverá apresentar o documento de identidade ou certidão de nascimento e identidade dos pais. Menores deverão se apresentar com um responsável.