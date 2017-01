Ex-presidente Lula participa de encontro do MST em Salvador

Nesta quarta-feira (11/01/2017), ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai a Salvador, na Bahia, em visita ao Parque de Exposições Agropecuárias, às 11h. No local, ocorre o 29° Encontro Estadual do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). O evento contará com a presença de 1,5 mil trabalhadores e trabalhadoras sem terra, de dez regiões do estado e tem o objetivo de avaliar, planejar, estudar e construir coletivamente a luta em defesa da reforma agrária popular na Bahia.

Coordenador do MST e defensor do lançamento imediato da candidatura de Lula àa presidente em 2018, João Pedro Stédile participará do encontro, que contará com a presença de 1.500 delegados do movimento. Também está prevista a participação do ex-ministro Jaques Wagner e do presidente nacional do PT, Rui Falcão.

Neste ano, as atividades contam com uma simbologia especial em razão do lançamento da campanha de 30 anos de luta do Movimento no estado, prevista para acontecer na sexta-feira (13).

Brasília

Na quinta-feira (12), Lula vai a Brasília, especificamente ao Centro de Convenções Ulisses Guimarães, às 17h. Lá, participa do 33° Congresso Nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE.

“Paulo Freire: Educação Pública, Democracia e Resistência” é o tema do Congresso, que tem como objetivo discutir e avaliar os rumos, avanços e retrocessos da legislação nacional acerca do tema.

Dentre os assuntos que serão destaques no encontro estão as conjunturas internacional e nacional, as políticas educacional e sindical, o balanço político, as políticas permanentes e o plano de lutas da categoria.