EUA: Juízes de Boston suspendem temporariamente decreto do presidente Donald Trump

Em uma rara decisão emitida no início da madrugada, dois juízes federais em Boston (Massachusetts), interromperam temporariamente a ordem executiva do presidente Donald Trump de bloquear os imigrantes de sete nações de maioria muçulmana de entrar nos Estados Unidos.

Às 1:51 da manhã deste domingo (29/01/2017), a juíza Allison Burroughs e a juíza Judith Dein impuseram uma ordem de restrição de sete dias contra a ordem executiva de Donald Trump, abrindo caminho para imigrantes legais das sete nações proibidas – Irã, Iraque, Iêmen, Somália, Sudão, Líbia e Síria – para entrar nos EUA.

“É uma grande vitória hoje”, disse Susan Church, uma advogada que discutiu o caso no tribunal. “O que é mais importante hoje é que isso é o que torna a América grande, o fato de que temos o Estado de Direito.”

A decisão proíbe os funcionários federais de detentar ou deportar imigrantes e refugiados com vistos válidos ou cartões verdes ou forçando-os a passar por exames de segurança extra baseados apenas na ordem de Trump. Os juízes também instruiu Customs and Border Protection para notificar as companhias aéreas no exterior que é seguro para colocar os imigrantes em vôos US-bound.

Os juízes emitiram a decisão em uma ação movida pela ACLU, pela Igreja e outros advogados inicialmente em nome de dois professores de Dartmouth da Universidade de Massachusetts, ambos detentores de cartões verdes muçulmanos do Irã, que foram detidos e interrogados por cerca de três horas no Aeroporto Internacional Logan .

Os professores, Mazdak Pourabdollah Tootkaboni e Arghavan Louhghalam, são residentes permanentes dos Estados Unidos que deixaram o país para uma conferência acadêmica, disse a petição. Eles chegaram a Logan por volta das 17h30 de sábado e foram mantidos “exclusivamente por ordem executiva emitida” pela Trump, disse a petição.

Embora os professores foram libertados, os advogados correram para o tribunal federal, temendo que mais pessoas pudessem ser proibidas nos próximos dias.

Os juízes concordaram, afirmando que os advogados tinham estabelecido uma “forte probabilidade de sucesso” de que a ordem de Trump violaria os direitos constitucionais dos imigrantes e disse que os imigrantes são “susceptíveis de sofrer danos irreparáveis” como resultado da ordem.

“O saldo de danos favorece a emissão desta ordem temporária de restrição e sua emissão é de interesse público”, disseram os juízes.

Os advogados de imigração, que haviam conferido umas com as outras durante horas nos corredores pouco iluminados da corte federal de Boston, no final da noite de sábado, na manhã de domingo, animaram a vitória e disseram que esperavam tornar a ordem de restrição permanente.

“Esta é uma ordem executiva ilegal e inconstitucional e se o presidente continuar a avançar com este tipo de planos vamos continuar a lutar com ele a cada passo do caminho”, disse Matthew Segal, diretor jurídico da ACLU de Massachusetts, Em conferência de imprensa após a audiência.

O advogado Kerry Doyle acrescentou: “Esta é a nossa primeira vitória eo nosso primeiro dia no tribunal, ou a noite no tribunal, conforme o caso, mas não será o último”.

A ordem executiva de Trump, assinada na sexta-feira, impede que os imigrantes dos sete países predominantemente muçulmanos entrem nos Estados Unidos e impede que os refugiados em todo o mundo entrem nos Estados Unidos por 120 dias e refugiados sírios indefinidamente.

Protestos se seguiram ao redor do país, incluindo em Logan, onde centenas de pessoas se reuniram sábado à noite cantando, “Let them in”.

Também na noite de sábado, um juiz federal em Nova York decidiu que os refugiados e cidadãos não-americanos que foram detidos em aeroportos em todo o país não devem ser deportados. Um tribunal da Virgínia também emitiu uma decisão sobre a ordem, de acordo com relatos da mídia.

Em Boston, os advogados, na sua maioria mulheres, correram para o tribunal federal por volta das 22 horas, alguns ainda vestidos de festas e galas ou uma noite de sábado na cidade.

A advogada Sue Finegan deixou a gala para vir ao tribunal. Susan Cohen abandonou uma festa de aniversário de 60 anos. E Laura Rotolo da ACLU deixou seu marido e dois filhos para limpar após a festa de aniversário de 6 anos dela. Doyle carregou uma cópia do ato da imigração e da nacionalidade sob seu braço, e a advogada Melissa Smith entregou para fora os bolinhos do Girl Scout – Thin Mints – para o sustenance.

– Todos nós fomos para ajudar – disse Finegan.

Oficiais da corte também foram chamados de casa, incluindo um que estava comendo sorvete de chocolate e assistindo a notícia antes que ele recebesse a chamada. E o procurador federal Ray Farquhar, chefe interino da divisão civil, deitou a taça de vinho em uma festa de noivado e correu para o tribunal.

Ele argumentou que a ação judicial era irrelevante porque os professores haviam sido libertados, mas ele disse que o escritório do procurador estava tentando encontrar uma solução razoável para uma questão que havia aparecido abruptamente em seu radar.

Advogados dos demandantes disseram que mais imigrantes dos países da lista de Trump devem chegar a Boston no domingo, que pode ser o primeiro teste da decisão dos juízes.

Decisão de juíza é provisória e governo dos EUA vai continuar deportando

A decisão da Justiça americana que barrou parte do decreto do presidente Donald Trump em relação à entrada de imigrantes no país é limitada e garante apenas a permanência provisória nos Estados Unidos dos imigrantes e refugiados já detidos nos aeroportos norte-americanos. O benefício da Justiça foi dado inicialmente para dois iraquianos, barrados ao chegar em Nova York, mas é válido também para todos os passageiros detidos em aeroportos do país no sábado, por virem de países segundo o governo americano que têm laços com o terrorismo.

Passageiros que chegarem a partir de hoje podem ser detidos e deportados se não houver nenhuma outra nova ordem da Justiça em sentido contrário. Na manhã deste domingo (29), o Departamento de Segurança Interna divulgou um comunicado informando que continuará aplicando a ordem executiva do presidente Donald Trump, assinada na sexta-feira (27), que proíbe a entrada de pessoas vindas de sete países predominantemente muçulmanos (Síria, Iêmen, Sudão, Somália, Iraque, Irã e Líbia), por um período de 90 dias. As pessoas vindas da Síria não se sujeitam ao prazo de 90 dias. Decisão do governo norte-americano estabeleceu que a proibição de refugiados e imigrantes da Síria é indefinido.

O balanço do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos sobre o número de pessoas afetadas pela ordem executiva até a noite de sábado é o seguinte: 375 passageiros foram afetados. Desse total, 109 estavam em trânsito para os EUA e ao chegarem aos aeroportos tiveram a permanência negada; outros 173 viajantes tiveram a vinda ao território americano negada antes mesmo do embarque, em algum aeroporto fora dos Estados Unidos; e as autoridades de imigração deixaram entrar 81 passageiros com residência legal nos Estados Unidos.

Funcionários da imigração porém informam que, depois de detidos, muitos passageiros foram obrigados a voltar para seus países em pelo menos novos aeroportos diferentes. Centenas de pessoas em todo o mundo foram impedidas de embarcar para os Estados Unidos. O veto à entrada de pessoas provenientes de sete países com população majoritariamente muçulmana estava sendo aplicado também a alguns residentes legais dos Estados Unidos que estavam no exterior quando a ordem foi assinada.

A juíza Ann Donnelly, do Tribunal Distrital de Brooklyn, em Nova York, ao suspender as deportações, atendendo a pedido da União Americana de Liberdades Civis, disse que a medida visa a evitar riscos de ferimentos às pessoas detidas ao serem remetidas de volta a seus países de origem.

Minutos após a decisão da juíza de Nova York, outra decisão foi tomada pela juíza Leonie Brinnkema, em Alexandria, no estado da Virgínia, a respeito da ordem executiva de Donald Trump . Ela suspendeu por sete dias a deportação de qualquer pessoa, que chegue ao Aeroporto de Dulles, na Virgínia, e que disponha do Green Card, a autorização para que a pessoa trabalhe nos Estados Unidos.

*Reportagem de Maria Sacchetti e Felicia Gans, do Boston Globe.

*Com informações da Agência Brasil.