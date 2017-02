Espaço Literário da Academia Feirense de Letras realiza o segundo sarau

Poetas e escritores participaram do segundo sarau literário realizado pelo Espaço Literário da Academia Feirense de Letras, no MAP (Mercado de Arte Popular), na noite de sexta-feira (27/01/2017). No evento vários poetas, como Joelma Morbeck, Maiara Angel e Jean Paul d`Antony recitaram suas poesias ou de outros autores. Nele também promove-se a interação entre estes apreciadores da literatura e da poesia.

Os encontros acontecerão sempre na última sexta-feira do mês. Mas em fevereiro, devido ao carnaval, o sarau será na penúltima sexta-feira. Para o presidente da Academia Feirense de Letras, Emanuel Freitas, estes encontros, além da integração, é uma ferramenta para observar a produção literária em Feira de Santana, que considera boa.

“Em novembro dez livros foram lançados e outros seis em dezembro”, contra o presidente. Outros títulos serão lançados ao longo deste ano.

De acordo com ele, o Espaço Literário foi criado para mostrar a produção dos poetas e escritores locais. Uma maneira de incentivo. “Temos que mostrar as pessoas que este espaço existe”. E os saraus é uma das maneiras de apresenta-lo aos interessados.