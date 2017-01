Em 2016, Delegacia de Feira de Santana triplica número de captura de homicidas

A Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, triplicou o número de prisões de homicidas entre janeiro e dezembro (até o dia 15) de 2016, numa comparação com o mesmo período do ano passado. O número saltou de 16 flagrantes para 59, representando um aumento de 268%. A unidade, subordinada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, sediado em Salvador, tem como titular o delegado Gustavo Ameno. Neste ano o município recebeu 28 novos policiais civis (9 delegados e 19 investigadores) para reforçar as ações de inteligência naquela região.

Entre os principais homicidas presos em 2016 estão Aldair José Azevedo de Santana e Marcus Vinícius Vitória Ramos. Ambos tinham envolvimento com o tráfico de drogas e participação em assassinatos e em alguns casos de tentativa de homicídio. Outra captura relevante foi a de Ronílson de Jesus Souza, que trabalhava como segurança e atuava em um grupo de extermínio.

“Foi um ano de muito trabalho e quero agradecer o empenho de todos os policiais desta unidade e dos colegas das delegacias de Tóxicos e Entorpecentes, Repressão a Furtos e Roubos e da 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior, além da parceria com a Polícia Militar”, ressaltou o delegado Ameno. Ele Acrescentou ainda que o diálogo e bom relacionamento motivaram os efetivos a se unirem para melhoria do serviço prestado à população feirense.

Outros dados que comprovam o bom trabalho desempenhado pela DH/Feira são os de inquéritos remetidos geral e com autoria. Eles aumentaram, respectivamente, em 58,3% e 102,8%. “Sabemos que a maioria destas mortes têm ligação direta com o tráfico de drogas e em 2017 fecharemos ainda mais o cerco contra essas organizações criminosas”, concluiu o delegado.