Eleições 2017 – ANAMAGES: chapa ‘Somos Estaduais’ conta com a participação do desembargador Baltazar Miranda Saraiva

A Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES) publicou edital estabelecendo calendário do processo de renovação da direção da entidade. A votação ocorre pela internet, com início programado para às 9 horas, do dia 17 de março; e encerramento programado para às 18 horas, do dia 19 de março de 2017 (horário de Brasília).

Durante o processo, serão eleitos, para Gestão 2017/2020, 17 membros da Diretoria Executiva, 27 membros do Conselho Deliberativo; e 6 membros do Conselho Fiscal (3 titulares e 3 suplentes).

Membro da atual direção da ANAMAGES, o desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia Baltazar Miranda Saraiva participa do pleito, através da chapa ‘Somos Estaduais’.

Em carta aos colegas da magistratura estadual, o desembargador Baltazar Miranda Saraiva destaca que “para o Estado da Bahia, a proposta da chapa ‘Somos Estaduais’ objetiva consolidar o trabalho desenvolvido em conjunto com as demais associações da classe”.

Além de participar do pleito, o desembargador Baltazar Miranda Saraiva cita que as magistradas baianas Maria de Fátima Silva Carvalho, desembargadora; e Rita de Cássia Ramos de Carvalho, Juíza, também participam da chapa ‘Somos Estaduais’.

Ao comentar sobre o candidato a presidente da chapa, o desembargador avaliou que Magid Nauef Láuar, Juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reúne as competências necessárias para liderança da instituição.

Confira o teor da carta do desembargador Baltazar Miranda Saraiva

Eleições 2017 ANAMAGES: chapa “Somos Estaduais”

Caríssimos Colegas da Magistratura BAIANA,

É com muita alegria que comunico-lhes o meu ingresso na Chapa “SOMOS ESTADUAIS” para as próximas eleições da ANAMAGES, que tem como Candidato à Presidência da Diretoria Executiva o nosso Colega e fraterno amigo, Juiz MAGID NAUEF LÁUAR, do TJMG.

Entendo que precisamos solidificar o trabalho que vem sendo realizado pela atual Diretoria, a qual também integro, e, ainda, construir uma participação maior dos Magistrados Estaduais perante o Poder Judiciário.

Especificamente para o Estado da Bahia, nossa chapa irá consolidar um trabalho conjunto entre as nossas Associações, no sentido de lutarmos juntos para a defesa dos superiores interesses da Magistratura Baiana.

Aproveito a oportunidade para informar-lhes, ainda, que a nossa Chapa conta, honrosamente, com as Magistradas Baianas: Desembargadora MARIA DE FÁTIMA SILVA CARVALHO e a Juíza RITA DE CÁSSIA RAMOS DE CARVALHO.

A ANAMAGES defende sempre o Magistrado e a Magistratura e assim continuaremos a fazê-lo. Em breve, iremos divulgar as nossas propostas que visam, prioritariamente, defender e valorizar os Juízes de Direito de todo o pais.

Fraternos abraços,

Desembargador BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, candidato ao cargo de Vice-Presidente Social, Cultural e Esportivo, da Diretoria Executiva.

Salvador, 04 de janeiro de 2017.