Edição 2017 do Reisado de São Benedito é festejado em Cairu

A tradição do Reisado de São Benedito será celebrada neste domingo (08/01/2016), pelas ruas de Cairu, no Baixo Sul da Bahia. A festa, tradição do Brasil Império, tem na noite de sábado apresentações com atrações musicais. Os festejos seguem no domingo às 10h com celebração de missa solene, cortejo pelas ruas da cidade com participação de grupos culturais, além shows à noite.

Mantendo a memória centenária, a cidade preparou uma programação especial que começa com a missa solene no Convento de Santo Antônio de Cairu. A festa conta com apresentações de grupos folclóricos da região, com Congos e Chegança, procissão e da descida da bandeira de São Benedito. A festa atrai devotos moradores e turistas.

Além da programação religiosa, a prefeitura preparou uma programação especial com uma série de shows que acontecem sábado (7) e domingo (8). No palco atrações como Banda Pra Casar, Neto LX, Banda Raneychas, Bahia Love, Nea Anjo, Sinho Bernardo, entre outras.