Durante reunião na Serin, prefeito de Conceição da Feira solicita extensão de água e conclusão do PSF

O secretário Josias Gomes, titular da Secretaria de Relações Institucionais (Serin) da Bahia, recebeu em audiência o prefeito reeleito – com 50,78% dos votos válidos – de Conceição da Feira, Raimundo da Cruz Bastos (Pompílio, PSD), que esteve acompanhado pelos vereadores Adriano Melo (PT) e Joildo França (PSL), e pelo secretário municipal de Educação, Fábio Menezes.

Eles vieram reivindicar ações do Estado em benefício do município, entre elas a conclusão do Posto de Saúde da Família (PSF) da rua 5 Portas, no centro da cidade, e da Academia de Saúde – parceria com o governo federal – na rua Nova, também no centro.

“Também solicitei a ampliação do sistema de abastecimento de água (SAA) até os povoados de Grota, Desterro, e Quissanga”, informa o prefeito Raimundo Bastos, conhecido como “Pompílio”