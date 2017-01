Durante posse na Câmara Municipal de Feira de Santana, discurso do prefeito José Ronaldo vai na contraordem do ritmo da economia do país e reafirma compromisso com investimento

O prefeito José Ronaldo de Carvalho e o vice-prefeito Colbert Martins foram empossados na tarde deste domingo (01/01/2017). Na mesma cerimônia, realizada na Câmara Municipal, foram empossados os 21 vereadores.

“Iniciaremos mais um mandato sem medo da crise financeira que o país atravessa, sem medo de lutar por dias melhores e de enfrentar os desafios que nos esperam, porque Feira de Santana é muito maior do que todos nós”, afirmou o prefeito.

Na sessão presidida pelo vereador Ronny, José Ronaldo agradeceu o apoio recebido na Casa durante a Legislatura passada e nominalmente citou os nomes dos vereadores que o apoiaram, eleitos e não reeleitos. “Todos eles são merecedores dos meus sinceros agradecimentos”.

Enfatizou que todas as etapas políticas percorridas por ele foi servir. Falou da situação encontrada por ele quando ocupou o cargo pela primeira vez, quando a cidade passou da estagnação à prosperidade; das transformações que aconteceram durante o segundo mandato e os desafios enfrentados durante o terceiro período, devido a crise do país.

Acentuou os avanços nos últimos anos nas áreas da saúde e educação. “Ainda no primeiro semestre a cidade vai ganhar uma nova UPA 24h, sete unidades de saúde e dez escolas”. Ele ainda disse que no primeiro semestre a Prefeitura encaminhará à Câmara o Plano Diretor do Município e que estará focada no início das obras do Shopping Popular.

Lembrou que veio para Feira de Santana com dois objetivos: estudar e trabalhar e agradeceu o aprendizado de vida e política com o ex-governador João Durval Carneiro e o ex-prefeito José Falcão da Silva. O mesmo sentimento foi dispensado à família. Estavam presentes a mulher, dona Ivanete de Carvalho, os filhos e genros.

Em solenidade no Paço Municipal Maria Quitéria, sede administrativa do município, o termo de posse foi lido pelo procurador Geral do Município, Cleudson Santos Almeida. Assinaram a posse todos os secretários municipais.

Confira discurso de posse de José Ronaldo Carvalho

Leia +

Discursos de Justiniano França, José Ronaldo e Reinaldo Miranda marcam evento de posse dos membros dos Poderes Legislativo e Executivo de Feira de Santana

Durante posse na Câmara Municipal de Feira de Santana, discurso do prefeito José Ronaldo vai na contraordem do ritmo da economia do país e reafirma compromisso com investimento

Com 19 votos favoráveis, Reinaldo Miranda é reeleito presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana para mandato 2017/2018

Feira de Santana: evento religioso realizado na Catedral Metropolitana de Santana marca assunção ao poder de José Ronaldo e Colbert Filho