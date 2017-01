Deputado Carlos Geilson participa de entrega ambulância para município de Tanquinho

O deputado estadual Carlos Geilson (PSDB) entregou para o prefeito de Tanquinho, Luedson Soares, uma ambulância para o município. O veículo é resultado de emenda impositiva do parlamentar. A cerimônia de entrega, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (11/01/2017), foi feita pelo governador Rui Costa e pelo secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, no pátio da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia.