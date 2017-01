Deputado Carlos Geilson intermedeia reunião entre secretário de Saúde do Estado e prefeitos de Tanquinho e São Gonçalo

Sanar os problemas mais urgentes da Saúde nos municípios de Tanquinho e São Gonçalo dos Campos. Este foi o objetivo do encontro intermediado pelo deputado estadual Carlos Geilson (PSDB) entre o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, e os prefeitos Luedson Soares (Tanquinho) e Carlos Germano (São Gonçalo dos Campos). A reunião aconteceu na manhã desta terça-feira (10/01/2017).

Recém-empossados, os dois prefeitos encontraram a Saúde de seus municípios em situação caótica. Os hospitais municipais de ambas as cidades estão em péssimas condições: estrutura deteriorada, além de equipamentos destruídos ou sem funcionar.

Em São Gonçalo a situação é ainda mais crítica. De acordo com Carlos Germano, o hospital do município não tem condições fazer partos, cirurgias ou mesmo atendimentos mais simples.

Já o prefeito Luedson Soares pleiteou também o aumento da capacidade de atendimento do hospital de Tanquinho. A unidade tem apenas 20 leitos, mas convive, no entanto, com uma demanda alta de vítimas de acidentes nas estradas por conta da cidade estar localizada às margens da BR-324.

Geilson solicitou ao secretário Vilas-Boas a entrega da ambulância doada por ele ao município de Tanquinho. O equipamento foi indicado pelo deputado através de emenda impositiva em 2015, no entanto, os tanquinhenses ainda não contam com o serviço. O secretário confirmou que a ambulância será entregue nesta quarta-feira (11).

Feira de Santana

Ao ser questionado por Geilson a respeito de investimentos para saúde em Feira de Santana, o secretário Vilas-Boas anunciou que serão destinados R$ 5 milhões para reforma e ampliação do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), além da abertura de 50 leitos de maternidade de alto risco no Hospital Estadual da Criança (HEC).

A reunião foi finalizada com a garantia de que as demandas apresentadas serão sanadas. A secretária de Saúde de São Gonçalo dos Campos, Jaqueline Moreira Porto, também participou do encontro.