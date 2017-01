Deputado Alan Sanches cobra ações em caráter especial para combater violência em Santo Antonio de Jesus

Em meio ao alto índice de criminalidade que tem ceifado a paz dos moradores do município de Santo Antonio de Jesus, o deputado estadual, Alan Sanches (DEM), solicitou, através de ofício encaminhado ao secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, ações em caráter especial, de forma a restaurar a paz na cidade

“Praticamente todos os dias temos notícias de crimes Em Santo Antonio, antes era considerada tranquila no quesito segurança e, sem dúvida, algo precisa ser feito neste sentido, pois a população está a cada dia mais refém da criminalidade, que só avança”, destacou o deputado, reforçando que o Governo do Estado, as autoridades ligadas ao setor, precisam dar uma atenção especial ao município, com medidas em caráter especial.