Deputado Alan Castro aplaude trabalho do governador Rui Costa

“O nosso aplauso por mais esta grande obra, que vem novamente demonstrar o intenso trabalho do governo estadual para o bem-estar do povo baiano”. Assim o deputado Alan Castro (PSL) iniciou sua moção de congratulações parabenizando o governador Rui Costa e o secretário de Saúde, Fábio Vilas-Boas, pela inauguração do Hospital da Mulher no Largo de Roma, Cidade Baixa.

O deputado salienta em sua moção que o Hospital da Mulher “é resultado de um investimento de R$ 40 milhões e representa um “divisor de águas para a saúde na Bahia, pois as mulheres agora podem contar em um único lugar com o apoio ao planejamento familiar, ambulatórios, cirurgias, atendimento oncológico e outros procedimentos especializados.

Alan Castro destacou em seu documento que ele é o maior hospital especializado no atendimento à saúde da mulher do Norte/Nordeste. O atendimento ambulatorial começou na sexta-feira e nesta segunda-feira a unidade começa a receber pacientes, inclusive nos setores de urgência e emergência ginecológicas.

O deputado lembra que a unidade possui 10 salas cirúrgicas e 136 leitos, sendo 97 destinados à internação, 10 para terapia intensiva (UTI) e 29 leitos para hospital dia; capacidade para realizar 9 mil consultas e mil procedimentos cirúrgicos mensais. Prestará assistência nas áreas de ginecologia e mastologia, além do atendimento na área de reprodução humana, oncologia e situações relacionadas à violência sexual.

O parlamentar concluiu sua homenagem lembrando que “o investimento mensal na manutenção da unidade é de R$ 4 milhões e a gestão vai ficar nas mãos de uma organização social. “Como salientou o governador Rui Costa, durante a inauguração, “aqui nós teremos um hospital de referência, com alguns dos melhores equipamentos que existem. A partir deste hospital vamos ter uma atenção especializada para as nossas mulheres, em vários ramos da medicina”.