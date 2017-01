Davos: presidente do Banco Central do Brasil diz que política monetária ajuda economia, mas não é suficiente

O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, disse nesta terça-feira (17/01/2017) em reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que a política monetária ajudará na recuperação econômica do Brasil, mas que são necessárias ações complementares para combater a crise. O BC divulgou trechos da participação do presidente no fórum, que vai até quinta-feira (19).

Ilan Goldfajn afirmou que a política monetária – que inclui a definição da Selic, taxa básica de juros da economia – não é “o único jogo na cidade”. “Ela complementa outras políticas do governo e reformas estruturais atualmente sendo implementadas”, destaca a apresentação.

Segundo o presidente do BC, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e riquezas produzidos em um país) depende de investimentos e de níveis crescentes de produtividade.

Ilan Goldfajn também coloca como importante a redução das incertezas, particularmente as relacionadas a eventos políticos e não econômicos. O presidente afirma ainda que é necessário aprovar reformas fiscais, especialmente a da Previdência.

*Com informação da Agência Brasil.