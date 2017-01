Curso de fotografia de Harvard está disponível de graça online

Se você sempre quis se tornar um mestre em fotografia, saiba que uma chance e tanto acaba de surgir. O site ALISON, um dos maiores repositórios de cursos online, acaba de disponibilizar os cursos de fotografia da Universidade de Harvard – nada menos do que o mais conceituado instituto de ensino da atualidade – de graça em seu serviço.

O curso, que está disponível sob licença Creative Commons (ou seja: completamente grátis) consiste em um total de 12 módulos. Esses vão desde o aprendizado básico até o uso de softwares de edição para criar a composição e iluminação perfeitas para sua foto. Há também um 13º módulo com um resumo de tudo o que foi aprendido, para ajudar aqueles que passaram por todo o processo.

Antes que você se anime demais com a novidade, no entanto, vale apontar uma pequena “pegadinha” nisso tudo: o curso disponibilizado é datado de 2009. Isso não quer dizer que as bases de ensino do curso estão ultrapassadas, é claro, mas você já deve imaginar que a história é um pouquinho diferente com a parte dos aplicativos usados nas aulas.

Mesmo assim, considerando que o curso é grátis e ainda vem de uma universidade bastante renomada, vale a pena dar uma olhadinha nele.

Site do curso: https://alison.com/courses/Digital-Photography/content

*Com informações de Paulo Guilherme, do site Tecmundo.