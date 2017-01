Corrente do PT da Bahia lança carta aberta, pede unidade e convoca militância para encontro em janeiro de 2017

Os debates internos no Partido dos Trabalhadores na Bahia seguem neste mês de janeiro de 2017 com o Encontro Estadual da Esquerda Popular Socialista (EPS), tendência interna da sigla, que encabeça as propostas de mudanças na gestão do partido nacionalmente e no estado. Para isso, a corrente emitiu uma carta aberta a toda militância do PT para participar nos dias 14 e 15 de janeiro (sábado e domingo), na Faculdade de Arquitetura da Ufba, em Salvador, das reflexões de movimentos sociais, intelectuais e parlamentares do PT e de outros partidos sobre os rumos da esquerda.

“O conjunto da esquerda brasileira precisa mostrar ser capaz de constituir uma agenda política que tenha condição de reafirmar nosso programa histórico e ao mesmo tempo compreender a centralidade de novas e antigas pautas ainda negligenciadas pela própria esquerda”, aponta trecho da carta aberta. A direção nacional da EPS salienta que a intenção do encontro é justamente “o fortalecimento deste que sempre foi e continua sendo um dos principais instrumentos da luta política de esquerda no mundo. Que a chegada de 2017 signifique para nós um novo momento de conquistas e vitórias”.

Ainda conforme a direção da EPS, o PT precisa avançar e mudar o contexto que a direita brasileira protagoniza atualmente com mais um golpe de Estado e uma interrupção democrática no Brasil. “Não há outro caminho para nós senão a retomada da unidade. A defesa da igualdade sempre foi nosso maior objetivo estratégico. Isso porque sempre tivemos convicção de que enquanto houver qualquer tipo de injustiça em qualquer canto do país, não haverá igualdade”.

