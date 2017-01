Com investimento de R$ 29 milhões, Coelba adquire novos transformadores móveis que resultam em melhorias no serviço de fornecimento de energia

Com o objetivo de garantir mais agilidade aos atendimentos, a Coelba, empresa do Grupo Neoenergia, adquiriu seis novos transformadores móveis. Com os novos equipamentos – frutos de investimento da ordem de R$ 29 milhões – a Coelba conta agora com um parque de dez transformadores móveis e duas subestações móveis estrategicamente distribuídos para atender às necessidades do sistema elétrico em todo o território do estado.

Através da disponibilização destes equipamentos, ocorrências emergenciais em transformadores de força das subestações podem ser solucionadas em prazo reduzido. Além disso, os transformadores móveis também serão amplamente utilizados em manutenções preventivas e obras de ampliações de subestações, evitando a interrupção do fornecimento de energia para o consumidor.

Os equipamentos atendem subestações em níveis de tensão primária 138, 69 e 34.5KV e secundária 34.5, 13.8 e 11.95KV em diversas potências. “Os transformadores móveis possibilitam à Coelba melhorar os indicadores de qualidade através de ações para redução da frequência (FEC) e duração (DEC) das interrupções no fornecimento de energia”, explica Sérgio Mello, superintendente de Operações e Manutenção da Coelba.