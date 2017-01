Com 19 votos favoráveis, Reinaldo Miranda é reeleito presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana para mandato 2017/2018

A Câmara Municipal de Feira de Santana deu posse aos vereadores eleitos e iniciará os trabalhos legislativos em 15 de fevereiro com uma nova Mesa Diretiva. A eleição aconteceu na tarde deste domingo (01/01/2017), em clima de tranquilidade, com chapa única e sem surpresas. O presidente Reinaldo Miranda Vieira Filho (Ronny) foi eleito presidente para o biênio 2017/2018, com um total de 19 votos favoráveis, um voto contrário e uma abstenção.

Ao lado de Ronny, foram eleitos os vereadores Everton Carneiro da Costa – 1º vice-presidente; Marcos Antônio dos Santos Lima – 2º vice-presidente; Isaías dos Santos – 3º vice-presidente; Gerusa Maria Bastos Sampaio – 1ª secretária; Luiz Augusto de Jesus – 2º secretário; e Fabiano Nascimento de Souza – 3º secretário. Com apenas uma chapa, a votação foi feita em cédulas, mediante a escolha das opções SIM, NÃO ou ABSTENÇÃO, com chamada nominal, por conta de problemas técnicos no painel eletrônico.

“Sinto-me extremamente honrado com a escolha que os meus colegas acabam de fazer”, disse o presidente em seu discurso de agradecimento e defesa da autonomia do Poder Legislativo e, ao mesmo tempo, a necessidade de uma relação harmônica entre os poderes “sempre tendo como norte a construção de uma cidade equilibrada e socialmente justa”, conforme destacou.

Reinaldo Miranda pretende, neste novo mandato, levar o parlamento municipal a assumir seu papel no debate sobre os grandes temas da cidade, do estado e do país, bem como avançar na questão da aproximação com a população. Para isso, será aprofundada a política de comunicação, “combinando mecanismos de informação com o uso mais intensivo das mídias sociais interativas”.

Após a eleição da Mesa Diretiva, mais dois momentos foram registrados na sessão. Primeiro, os vereadores Justiniano França e Eli Ribeiro pediram licenciamento, conforme prevê o Regimento Interno, já que vão assumir as secretarias municipais de Serviços Públicos e de Habitação, respectivamente. Em seguida, os suplentes Antônio Carlos Passos Ataíde e Cíntia Machado foram empossados para assumir as vagas e fizeram o juramento.

