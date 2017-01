Coluna de Antônio José Larngeira de 16 de janeiro de 2017

Estudantes da Uefs vão estudar fora

Vinte e cinco estudantes de graduação da Universidade Estadual de Feira de Santana, vão estudar em instituições de ensino superior de outros países já no primeiro semestre de 2017, através de programas de mobilidade acadêmica. Os países escolhidos foram Portugal, Espanha, Áustria e México. Na manhã desta quinta-feira (12/01/2016) os alunos assinaram o termo de compromisso na Reitoria. Dessa vez 23 estudantes vão receber bolsa estudantil do programa de mobilidade acadêmica institucional e dois irão com recursos próprios. “Um aluno abdicou da bolsa e o outro não obteve classificação na seleção. Mesmo assim ambos vão aproveitar o convênio de cooperação entre as universidades, não vão pagar taxas acadêmicas e vão obter status de aluno em mobilidade, que inclui o reconhecimento de crédito das disciplinas no retorno”, afirmou Soane Campos, assessora técnica da Assessoria Especial de Relações Institucionais (Aeri) da Uefs. Os alunos em mobilidade são dos cursos de Administração, Agronomia, Biologia, Direito, Economia, Educação Física, Enfermagem, Geografia, História e Letras com Espanhol. A estudante de Enfermagem Gabriela Santos Silva vai estudar em Portugal e disse que escolheu fazer intercâmbio acadêmico para poder conhecer outra realidade da saúde e incrementar o currículo. A discente Lis Engel Cortes Silva também escolheu Portugal. “A Universidade de Coimbra é uma das melhores escolas de Direito do mundo e tem grandes nomes da área jurídica”, afirmou.

Congresso

Iniciado na quinta feira, 12, o 33º Congresso Nacional da Conferederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) reúniu cerca de 2.500 profissionais de diferentes estados brasileiros e de diversos países, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. A mesa tem as intervenções de João Felício (CUT), Adilson Araújo (CTB), Janelei Albuquerque, Jandira Uehara, além de representantes da Intersindical e Conlutas. O evento tem a participação de representantes da delegacia sindical sertaneja da APLB, em Feira de Santana, que seguem acompanhando a programação do Congresso e compartilhando conhecimentos até ontem, domingo, 15.

Encontro Municipio

O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) realiza, no dia 6 de fevereiro, o Encontro Município Transparente. O objetivo do evento é orientar os prefeitos eleitos e reeleitos sobre a correta aplicação dos recursos públicos federais, a partir de medidas de aperfeiçoamento da gestão; prevenção e combate à corrupção; e incentivo à transparência. O Encontro será conduzido, na forma de capacitação, pelas equipes das Unidades Regionais do Ministério da Transparência nos 26 estados. O evento acontecerá em todas as capitais, exceto no Espírito Santo e em Sergipe, que sediarão, respectivamente, nas cidades de São Mateus e de São Cristóvão. O conteúdo programático inclui temas como: fiscalização nos municípios, orçamento, licitações e contratos, prestação de contas, ouvidoria, transparência pública, Lei Anticorrupção e atuação do controle interno na Administração Pública.

Data

A Fecomércio-BA (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia) comemora, em 9 de agosto de 2017, 70 anos de atuação em defesa do comércio baiano. Para celebrar o marco, a Federação promoverá, ao longo do ano, uma série de ações alusivas ao aniversário, a começar pela logomarca. O selo passa a ser utilizado durante todo o ano, na papelaria institucional, redes sociais, website e peças gráficas. O calendário dos 70 anos contará com lançamento de livro, edição especial da Revista Sistema Fecomércio-BA, selo e carimbo postal dos Correios. Ações dirigidas aos funcionários, exposição itinerante, seminário e uma solenidade no Teatro Sesc Casa do Comércio estão na agenda. O tradicional evento Comerciante do Ano, realizado em julho, ganhará contornos ainda mais especiais em 2017. Já a campanha Natal Solidário funcionará como fechamento do ano de celebração. Quem informa é o presidente da entidade Carlos Souza Andrade.