Coluna de Antônio José Larangeira de 9 de janeiro de 2017

1,2 milhão de pessoas no Outlet

O América Outlet, em Feira de Santana, completou um ano no último mês de novembro. O empreendimento da América Malls, empresa do grupo Consil, é o primeiro desse formato na cidade e já se consolidou como um dos principais destinos de consumo da região. A variedade de lojas (são mais de 50) e de grandes marcas nacionais e internacionais, como a Polo Wear, Guess, Calvin Klein, Carmen Steffens, Polishop, Tramontina, LG, Mahalo e Mitchel, explicam o sucesso do centro de compras, que apesar de ter iniciado as atividades em um período de retrações, conseguiu manter as vendas acima do esperado. Ao todo, mais de 1,2 milhão de pessoas já estiveram no local, o que caracteriza uma média de 100 mil visitas por mês. Como forma de entreter também os pequenos, que muitas vezes acompanham os pais nas compras, o América Outlet conta ainda com um parque de diversões com roda-gigante de 20 metros e um carrossel de 12 metros de diâmetro, ambos importados de Hong Kong e, o melhor, sem custo adicional. Além disso, há um espaço aventura e um espaço kids para crianças de 1 a 5 anos. Tudo para levar mais comodidade aos clientes. Com uma área total de 50 mil metros quadrados e uma área bruta locável de 14 mil metros quadrados, o espaço oferece estacionamento gratuito, com aproximadamente mil vagas.

Confraria, ano 35º

Com um almoço na manhã de sexta feira ultima, foram iniciadas as comemorações dos 35 anos de existência da Confraria dos Gastrônomos , capitaneadas pelo novo presidente Armando Sampaio. A reunião-ágape ocorreu no recém inaugurado restaurante Pastarello, de cozinha italiana e pertencente ao empresário Noide Cerqueira Junior. Neste mês de janeiro, mesmo com a maioria dos membros fora da cidade, por causa do período de férias, serão mantidos os almoços habituais, oportunizando a presença de convidados.

Mudanças

Com ascensão de Ângelo Almeida (PSB) ao cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, poderá haver dança de cargos dentro do quadro de funcionários estaduais do PT em Feira de Santana, pois o novo parlamentar pertence ao partido de sustentação do governo Rui Costa. Segundo consta, o líder do PT em Feira, deputado Zé Neto, continuará dando as cartas na região feirense.

Contribuição

O vice-prefeito Colbert Filho (PMDB) declarou à mídia de que objetiva dar sua contribuição ao governo Jose Ronaldo de Carvalho (DEM) acompanhando as atividades das secretarias municipais e contribuir nas suas ações. Assim somará com sua experiência na atual administração.

Data

Se vivo estivesse, o empresário Jose da Costa Falcão faria aniversário este mês, hoje mais precisaente. O seu falecimento recente, deixou o mundo empresarial e a sociedade feirense de luto, com grande lacuna.