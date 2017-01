Coluna de Antônio José Larangeira de 7 de janeiro de 2017

Livro de Jorge Magalhães

Lançado no ano que passou e com muito sucesso o livro “A República do Mangue” de autoria do jornalista Jorge Magalhães com impressão na Chiado Editora, em Lisboa, Portugal. O escritor em questão autografou a publicação em Feira de Santana, Salvador e Rio de Janeiro, durante tarde/noite em lançamentos dos mais concorridos. Agora, recebemos o compêndio, devidamente autografado pelo consagrado autor.

Carnê social

Esteve completando idade nova, o empresário Carlos Alberto Cita Pereira, que foi bastante festejado durante um concorrido jantar, capitaneado por sua esposa Ana Paula.

Uma das figuras antológicas da sociedade de Feira de Santana, hoje, residindo em Salvador, Marinete Leal completou data natalícia e foi cumprimentada pelo seu vasto circulo de amigos.

Amanhã, o empresário e pecuarista Jose Mendonça será abraçado por gregos e troianos, pois estará aniversariando. Foi prefeito da cidade de Ipiaú e é marido da prefeita recém eleita do mesmo município baiano Maria das Graças Aragão Mendonça.

Edital

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e a Prefeitura Municipal de Feira de Santana divulgaram o edital para inscrição no sorteio público visando o preenchimento de vagas do Centro de Educação Básica (CEB-Uefs). A inscrição começa hoje e segue até às 17h do dia 13 de janeiro de 2017, no portal da Uefs. Serão disponibilizadas 99 (noventa e nove) vagas distribuídas do grupo 4 ao 8º ano (antiga sétima série).

Agradecimento

Grato aos amigos e empresários pelas mensagens de boas festas, assim como as lembranças de final de ano enviadas à esse jornalista. Infelizmente, não é possível nominar, pois é grande o numero das mesmas, que inclusive varou a mais de quatro centenas.

Adilson lembrando:

Outra lembrança jornalística do colega Adilson Simas, responsável por um trabalho documental da vida feirense, envolve este colunista. Anotem: Sob o titulo “Feras” reproduziu a seguinte nota veiculada na mídia da época: “Na imagem do tempo, duas feras do colunismo social, disputadas aqui e alhures. Os jornalistas Ibrahim Sued e Antonio José Larangeira, em animada conversa na Cidade Maravilhosa. Mirando a imagem histórica, o colunista Silvio Lamenha, sem esconder o ciúme, com certeza perguntaria aos colegas do ofício: – Quem há de?