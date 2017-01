Coluna de Antônio José Larangeira de 6 de janeiro de 2017

Cresce o crime em Feira

A Polícia Civil registrou uma média 31 pessoas assassinadas por mês em Feira de Santana durante o ano que passou, perfazendo um total de 376 homicídios. O índice é 30% maior do que o registrado em 2015, quando 289 assassinatos ocorreram e o tráfico de drogas é o maior causador dos crimes. Dados constam, de que os bairros mais perigosos da cidade são o Tomba, com 28 homicídios; Campo Limpo, com 24; Aviário, com 23; e o Centro da cidade, com 21 registros. Segundo Gustavo Coutinho, titular da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, 70% dos casos possuem ligação direta com o tráfico de drogas

Aurora

O escritor Jose Brandão está escrevendo o livro que vai contar histórias da gente feirense e que inclusive antes de concluí-lo, já deu o nome a futura publicação, mais precisamente “Aurora da nossa infância”. Está articulando meios, para lançá-lo no segundo semestre deste ano.

Na fala do alcaide

No discurso proferido na sua posse, domingo ultimo, na Câmara Municipal, o prefeito José Ronaldo de Carvalho, chamou a atenção de todos quando fez questão de afirmar que o ex-senador, ex-governador e ex-prefeito João Durval e o ex- prefeito José Falcão da Silva, tiveram grande contribuição no seu aprendizado político. O fato repercutiu à megatons…

Boulevard verão

A criançada já pode se preparar para curtir as férias escolares no Boulevard durante todo o mês de janeiro. Desde quarta-feira, o empreendimento promove a 2ª edição do Diver Kids, projeto voltado ao público infantil. Na programação estão oficinas sustentáveis, contação de histórias e Dia da Fantasia. As atividades são gratuitas e serão realizadas na Praça de Alimentação do Shopping, sempre às 18h. Nas segundas-feiras, dias 09, 16, 23 e 30, o público poderá participar de oficinas sustentáveis, que tem o objetivo de produzir brinquedos a partir de resíduos recicláveis. Entre os temas estão “Brincando com Bilboquê”, “Brincando com Jogo da Velha”, “Fazendo seu próprio porta-retrato” e “Brincando com Origami”, respectivamente. Nas quartas-feiras 4, 11, 18 e 25, será a vez da Contação de Histórias com a atriz e contadora Neide Koca e com a Cabriola Cia de Teatro. Em um ambiente agradável e acolhedor, os contadores unirão músicas às histórias da literatura infanto-juvenil que são adaptadas com a finalidade de aguçar a fantasia e o imaginário dos pequenos.

Já as sextas-feiras serão conhecidas como Dia da Fantasia, dia em que a criançada poderá se fantasiar para participar das atividades de recreação. A programação acontece durante todo o mês de janeiro, até o dia 30. Nadinne Matos, no front do Marketing.

Suporte

O vice-prefeito Colbert Martins Filho está atuando no suporte às demandas nas diversas secretarias do Governo do prefeito José Ronaldo de Carvalho, como informou o site dá Prefeitura Municipal de Feira de Santana. “Nestes primeiros dias da atual gestão, está avaliando com os secretários de todas as pastas as demandas e as formas como possa contribuir para eficientizar as ações”, diz. Ex-deputado federal, Colbert Martins Filho pretende colocar à disposição do Governo Municipal toda sua experiência parlamentar para atrair mais conquistas e investimentos visando o desenvolvimento de Feira de Santana.