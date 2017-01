Coluna de Antônio José Larangeira de 5 de janeiro de 2017

Feriados & prejuízos

Estimativas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) apontam que o comércio varejista brasileiro deverá deixar de faturar R$ 10,5 bilhões em 2017 devido aos feriados nacionais e feriadões. O montante é 2% superior ao projetado no ano passado. “Após dois anos de forte recessão econômica – com retrações de 3,8% em 2015 e de 3,5% em 2016 [estimada] – o número excessivo de feriados e os dias “enforcados” deveria ser revisto, a fim de contribuir no aumento da produtividade da economia”, destacou a entidade em nota.

Flu

Bastante concorrida, a apresentação do elenco do Fluminense de Feira para a temporada 2017 pois foi um sucesso a presença do público, que na primeira segunda-feira do ano novo lotou o auditório da Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana. Capitaneou as ações o seu diretor Jose Francisco Pinto que se fazia acompanhar por dirigentes do Conselho e diretoria. Segundo consta, a anunciada presença de Jorge Wagner, não aconteceu.

A palavra

O ex-vereador e candidato a prefeito de Feira de Santana na última eleição, Ângelo Almeida (PSB), que assumiu o mandato de deputado estadual em ato presidido na Assembleia Legislativa pelo deputado Marcelo Nilo, em seu discurso disse que que este mandato representa a sua participação em uma aliança com os partidos da base do governo em 2014 e que agora fará parte de um grande time que muito já fez pela Bahia, mas que ainda tem muito o que se fazer. “Irei abraçar as demandas que aparecerem, mas o eixo central que irei me debruçar será o de aproximação intensa com as minorias até pela experiência que adquiri como presidente da Comissão de Direitos Humanos na Câmara Municipal de Feira de Santana. Também pretendo trabalhar com a questão da criança e do adolescente e com a pauta do meio ambiente”, explicou.

Menos católicos

Segundo dados do Datafolha divulgados pelo jornal Folha de S.Paulo, o Brasil, entre outubro de 2014 e dezembro de 2016, tornou-se um país menos católico. Na apuração do órgão de pesquisa, estima-se que 60% da população, no ano de 2014, se autodeclarava católica. Em 2016, o número caiu para 50%. A margem de erro, no entanto, é de 6 a 14 pontos percentuais.

Prestigio

Esteve em Feira de Santana, domingo ultimo, para participar das solenidades de posses do prefeito Jose Ronaldo de Carvalho e vice Colbert Martins o superintende da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Marcelo Jose de Almeida. Veio prestigiar o alcaide que faz parte do conselho da Sudene.