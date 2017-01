Coluna de Antônio José Larangeira de 4 de janeiro de 2017

Feira melhora o PIB

Feira de Santana subiu de posição no ranking entre os municípios do país com maiores PIBs (Produto Interno Bruto) indo de 70º para 69º lugar. Os números, relativos ao ano de 2014, foram divulgados pelo IBGE. Como é do conhecimento público, o PIB é a soma, em valores monetários do que foi produzido no município durante um ano. Em 2014, o PIB feirense chegou a R$ 11.733.553, pouco mais de 7% do registrado no ano anterior, que foi de R$ 10.949.907. Os números são relativos há dois anos porque o IBGE não tem como processar as informações de todos os municípios em menor tempo. Entre os municípios da Bahia, apenas Camaçari, com R$ 17,4 bilhões, registrou PIB maior do que o feirense.

Mais um deputado

O ex-vereador Angelo Almeida (PSB) assumiu mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa da Bahia em cerimônia que ocorreu terça feira às 14h, na Sala da Presidência. Angelo ocupará a vaga do deputado João Vitor Bonfim, atual Secretário de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado. Angelo Almeida foi vereador em Feira de Santana entre os anos de 2009 e 2012.

Visita

O prefeito José Ronaldo de Carvalho esteve visitando dias atrás, o Monumento à Maria Quitéria, na avenida Getúlio Vargas sobre o túnel da avenida Maria Quitéria, que foi revitalizado com ajardinamento. Lembrar que o equipamento urbano havia sido retirado com as obras de implantação do BRT. O monumento foi erguido em 2002, na primeira gestão do alcaide. O responsável pelo projeto é o arquiteto feirense Luiz Humberto Carvalho. Acompanharam a visita os secretários de Planejamento Carlos Brito, de Gestão e Convênios Ozeny Moraes, de Comunicação Social Valdomiro Silva, de Serviços Públicos Ícaro Iwwin, além do diretor de Manutenção de Áreas Verdes Deodato Peixinho.

Mais lembranças do Adilson

“Quando precisou ser cronista esportivo, Antonio José Larangeira o fez com competência. Foi assim na entrevista com Edson Arantes Nascimento, o Pelé. Do rei do futebol ele arrancou uma declaração bombástica: – “Vou aposentar as chuteiras”, teria dito Pelé. Um mês depois, Maracanã lotado, aconteceu a despedida do rei. (Revista Panorama de 20 de dezembro de 1990)”. Lembrou o jornalista Adilson Simas em sua coluna de segunda feira.

Réveillon

Bastante concorrido o réveillon realizado no Condomínio Residencial Piatã, em Salvador onde os anfitriões foram Julio Veloso Calazans e sua esposa Leila. Entre os convidados especiais estiveram João Veloso e Martine, Renato Vieira e Rona, Jordana Veloso e Kika e Antonio Jose Larangeira. Uma animada banda movimentou a noitada com direito a fogos de artifícios à meia noite da virada do ano, brindada pelos presentes com champanhota.