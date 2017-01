Coluna de Antônio José Larangeira de 3 de janeiro de 2017

O réveillon 2016/2017 dos socialites feirenses:

1 – O CEO dos grupos empresariais Gujão Alimentos e Agromasa, Dario Mascarenhas de Oliveira Neto II sua esposa Sylvia e os filhos Dario Bisneto e Maria Tereza festejaram a virada do ano na orla da região de Santo Amaro.

2 – O presidente do Grupo Nobre professor Jodilton Oliveira e Salette, curtiram em sua casa de praia na Ilha de Itaparica.

3 – João Veloso e Martine com as filhas Rona e seu marido Renato Vieira, e Jordana, comemoraram o réveillon no Condominio dos Veloso, em Salvador.

4 – O diretor presidente da Artecapital André Mascarenhas e seu irmão escritor Victor Mascarenhas estiveram na noite do último dia do ano ao lado do seu pai Jose Olympio Mascarenhas e da mãe Yara no seu apê.

5 – O secretário do Planejamento Carlos Brito e a expert em designer Vera, estiveram em alto estilo na noite do réveillon.

6 – O alergista Claudio Nogueira e Soninha com o filho Fabricio Torres Nogueira no reveillon, assistindo o show pirotecnico em Copacabana, num transatlântico da MSC.