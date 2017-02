Coluna de Antônio José Larangeira de 30 de janeiro de 2017

Feijoada da July e Alexandra é festa da gastronomia

A elétrica, contagiante e muito querida Marta Góes confirma participação na tradicional e A tão esperada Feijoada ao Mar, capitaneada por Alexandra e July Isensee terá muitas delicias para a degustação de seus convidados e foliões e entre estas delícias que serão preparadas panelões de caldinhos de sururu, feijão e verde de Marta Góes, o público, além de degustar a tão famosa feijoada toda preparada pelo buffet do restaurante Mignon com as maravilhosas carnes da Perdigão, ainda vai poder saborear tortas da Sucré, os sorvetes da Cubana, doces e salgados da Anna Dalcom e da Perini e os brigadeiros Valentim.

Na degustação de bebidas, além das espertas como a Ice 51, cachacinha Terra Brazilis, roskas preparadas com a vodka Polak e frutas do Sacolão, haverá as massagens com os cosméticos da Avatim, preparar o make com o salão Castelle, degustar dos produtos da Bio Extratus e muito mais. O evento, que tem dentre seus apoiadores a Bavária Premium, o Othon Palace, Map Segurança, Nortear, Kicaldo, Lemos Passos, Torimaq, Central de Outdoor, Buffet Carlos Martins, reúne a sociedade baiana, artistas, jornalistas, empresários e muitos turistas. O evento completa 21 anos de sucesso no dia 18 de fevereiro de 2017 e acontecerá mais uma vez no Cerimonial Vila São José, Cabula, das 14h às 21h. Uma caravana da socialite feirense estará presente.

Fotos do mundo

A mais importante exposição de fotojornalismo do mundo está em cartaz na CAIXA Cultural Salvador desse ontem, com visitação das 9h às 18h, na Rua Carlos Gomes, 57, na cap. A mostra World Press Photo reúne os registros mais impactantes da imprensa mundial no ano de 2015. O acesso é gratuito, com classificação indicativa a partir de 14 anos. World Press Photo (WPP) expõe 164 fotografias escolhidas no 59º concurso da organização. São imagens que retratam momentos culturais, sociais, políticos e ambientais, vivenciados em 2015. Anualmente a mostra é vista por 3,5 milhões de pessoas, em cem cidades, de 45 países. A cada edição, a WPP seleciona as melhores fotografias jornalísticas, através de um júri composto por profissionais de notória relevância na área de fotografia. Lá estarão os experts da foografia feirense como Carlos Augusto, Angelo Pinto e Armando Sampaio entre outros.

Entradas da Bahia

Tenho passado os “week end” do verão em Salvador, mais precisamente instalado em um tugúrio próximo as praias da famosa e cantada em verso e prosa na musica de Dorival Caimi, Itapoan. Semanalmente estou com amigos, curtindo um bom papo regado a um escocês legitimo e honesto, e nesta semana entre a conversa em Stela Maris veio como assunto a nova beleza de Salvador e o trabalho do prefeito ACM Neto e o governador Rui Costa. Só duas coisas foram condenadas na nova Bahia, que são as suas entradas de acesso: o Aeroporto e a Estação Rodoviária. Deploráveis…

Carnet social

Esteve completando idade nova, a psicóloga Ana Regina Gonçalves, que foi bastante cumprimentada…A

senhora Soraia Salloum, com suas amigas de Feira de Santana em sua volta, em seu apartamento em Salvador, festejou o seu aniversário…A multimídia Ozana Barreto fez uma grande noite de festa total para a sua estelar filha Lua Barreto Cordeiro, que comemorou data maior.