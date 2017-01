Coluna de Antônio José Larangeira de 28 de janeiro de 2017

Temer recebe Ronaldo e Colbert

O presidente da República Michel Temer, recebeu em audiência em Brasilia, quinta f eira ultima, o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho (DEM) e o vice Colbert Martins (PMDB), quando estiveram na pauta importantes assuntos que beneficiarão o município e região , como as rodovias federais que passam pelo município , o Anel.do Contorno, duplicação da rodovia Feira -Serrinha e Br 101, trecho entre este município e Alagoinhas . Segundo consta o ministro Eliseu Padilha esteve presente. Ronaldo e Colbert saíram satisfeitos da reunião e demonstraram. que as reivindicações de Feira contam com o interesse do Presidente.

Confraria

Sob a presidência de Armando Sampaio, ocorreu nesta sexta, almoço da Confraria dos Gastronomos, no restaurante típico Picui, que recebeu total ampliação e agora conta com dois pavimentos, além de novíssimas instalações. Aliás, o seu restaurateur Deusdálio deu à Feira de Santana um novo restaurante dentro de uma padrão de qualidade de alto nível.

Livro de Dival

O livro “Litania Para o Tempo e a Esperança”, de Dival Pitombo (1915-1989), editado pela Contemp e lançado – em Feira de Santana, Salvador e Rio de Janeiro – em 1984, pode ser encontrado em sebos virtuais e adquirido, como o fez Carlos Brito. Tem escrito de Godofredo Filho.(Lembra Dimas Oliveira).

Cortejo

Sob o tema Mama África, o badalado Cortejo do Forte, em sua sétima edição, já está a todo vapor, nos preparativos, inclusive, do adereço do evento, desta vez, assinada pela dupla de estilistas baiana Ronilda Gomes e Ana Bárbara Rocha, sócias da empresa Turbanque. Para enfeitar em grande estilo os adereços do time de mulheres da festa, as profissionais visitaram e exploraram o universo africano, garantindo uma fusão de muitas cores nos adornos. “Procuramos explorar bem a África, que é muito peculiar com a nossa cultura e tem tudo a ver com nossas origens, através de uma cartela de cores multicoloridas”, revela Ronilda.

Ao todo serão 200 adereços, todos eles exaltando os aspectos e as cores do continente africano dialogando com a cultura negra baiana. Além das cabeças dos anfitriões, a dupla também cuidará do enfeite da madrinha do Cortejo, a empresária Rai Oliveira, proprietária do restaurante Sobrado da Vila, em Praia do Forte. O baile de Carnaval da Praia do Forte, no Litoral Norte, é realizado e produzido pela dupla André Zenkner e Fernando Monteiro e acontece no dia 4 de fevereiro, no Terraces Porto das Baleias, às 15h, no vilarejo de pescadores, animada pela banda de metais de Santo Amaro e DJ Léo Viana.

Juiz e a violencia

O juiz da vara de execuções penais da comarca de Feira de Santana, Valter Viana Ribeiro Junior, declarou à mídia feirense que a crise no sistema penitenciário brasileiro e as mortes em presídios, em estados como o Rio Grande do Norte e no norte do país, fazem parte de uma tragédia anunciada.Para ele, o domínio de facções assim como o tráfico de drogas são fatores muito preocupantes e que contribuem para o acontecimento de rebeliões.