Coluna de Antônio José Larangeira de 27 de janeiro de 2017

Aeroporto sem uso

Lamentavelmente, sem uso nas rotas comerciais, o Aeroporto João Durval, vai perdendo o seu objetivo. Sendo construído pelo governo, com instalações acanhadas: pista e estação de passageiros, chegou a funcionar através da Azul Linhas Aereas, que fez algumas reivindicações básicas de segurança às autoridades estaduais, não atendidas. Enquanto a comunidade prestigiou este equipamento, com voos diários lotados, infelizmente e a administração pública ignora o futuro da cidade. E aí?

Falsificação

O joalheiro baiano Carlos Rodeiro recrimina a falsificação das peças que integram a Coleção Búzios, que foi criada em homenagem ao Terreiro do Gantois, com autorização de Mãe Carmem de Oxalá, e que tem parte de sua renda revertida para as ações sociais de um dos templos religiosos mais importantes do país. A Coleção Búzios foi criada em 2014 e desde o ano passado ganhou novas peças, que rapidamente caíram no gosto de diversas celebridades de todo o mundo. De Beyoncé até Adriana Lima, de Anitta a Daniela Mercury, todas se encantam com as joias, que são verdadeiros amuletos de sorte e proteção, e fazem questão de adquirir. As joias da Coleção Búzios são patenteadas, e se por ventura houver cópia e imitação, a justiça será acionada.

Nova salas

Comenta-se à boca pequena de que o Grupo Consil, proprietária do América Outlet está estudando meios para instalar salas de cinema naquele centro de compras, na av.Presidente Dutra, pois a população feirense já está cansada de esperar por reformas dos cinemas do Orient Cine Place, no Shoping Boulevard. A concorrência poderá ser a única formula de fazer com que os empresários que capitaneiam a Orient, saiam da zona de conforto e a transfira para o frequentadores com a reforma e modernização, ofereçam melhor som, novas poltronas e climatização mais eficaz. Vamos aguardar para confirmar.

Bradesco

A pedido do Ministério Público Federal (MPF) em Vitória da Conquista (BA), a Justiça Federal determinou o cumprimento de mandado de busca e apreensão na sede da Superintendência da Regional Sudoeste do Banco Bradesco, em Vitória da Conquista. A decisão foi publicada em 17 de janeiro e o mandado será cumprido pela Polícia Federal nesta quarta-feira, 25 de janeiro. A medida visa encontrar contratos bancários de financiamento e outros documentos associados a empresário investigado em procedimentos conduzidos pelo MPF e pela Polícia Federal, relacionados à Operação Mato Cerrado.

Sarau

Hoje às 18 horas, Sarau, no Espaço Literário de Feira de Santana, no Mercado de Arte Popular, iniciativa da Academia Feirense de Letras. Uma reunião que se congregará membros, artistas e loucos de toda as matizes intelectuais. Capitaneando o Emanoel Freitas, seu presidente.