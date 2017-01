Coluna de Antônio José Larangeira de 26 de janeiro de 2017

Com a presença dos os seus representantes, a Loplast distribuidora realizou sua convenção anual de vendas onde contou com a presença de gerentes comerciais e representantes das maiores indústrias de utilidades domésticas do Brasil, com destaque para a Nadir figueiredo gigante no setor de copos e pratos de vidros e a Termolar uma das maiores indústria de garrafa térmica do país, atuando nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Piauí .

A Loplast se tornou uma das maiores distribuidoras de utilidades domésticas do nordeste, capitaneada pelos empresários Pedro Neto diretor presidente e Rodrigo Rocha diretor administrativo, como executivo Manoel Carneiro, gerente comercial que vislumbra um crescimento ainda maior em 2017.

Campanha e serviço

A próxima campanha do McLanche Feliz estará disponível em todos os restaurantes do país a partir do dia 1º de fevereiro de 2017. E o clima de aventura vai invadir o McDonald’s com oito itens inspirados nos personagens de Lego Batman: O Filme, a nova animação da Warner Bros. No filme, o protagonista Batman abandona sua postura solitária e une-se com novos parceiros para defender a cidade de Gotham das ameaças do Coringa. Seria muito melhor se os funcionários da loja McDonald´s da Avenida Getulio Vargas, Feira de Santana, tratassem melhor a clientela e fossem mais ágeis no servir.

Os filmes e o som

Além de “La La Land: Cantando Estações” e suas 14 indicações ao Oscar da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, está em exibição em Feira de Santana, no Orient Cinemas Boulevard, assim como os que tiveram indicações: “Moana: Um Mar de Aventuras”, como Melhor Animação e Melhor Canção Orignal (“How Far I’ll Go”). As reclamações são que o som das salas de cinema estão muito a desejar.

Micareta e o BRT

As obras do BRT no cruzamento das Avenidas Presidente Dutra e João Durval não devem atrapalhar a realização da Micareta de Feira de Santana 2017, que ocorrerá entre os dias 18 e 21 de maio. A informação é do secretário de Planejamento do município, Carlos Brito. Segundo ele, o local será preservado e os trios e foliões circularão normalmente pelo circuito Maneca Ferreira. Ele afirma que o cronograma da obra deve ser concluído até dezembro deste ano, e as empresas deverão adquirir os ônibus articulados, que podem ter um prazo de até seis meses para serem entregues.

Gastronomia

O festival gastronômico Roda de Boteco, que busca incentivar a criatividade culinária e a melhoria da qualidade do atendimento nos restaurantes e bares participantes de cidades brasileiras, vai movimentar pela terceira o mundo do bom gourmet entre os dias 10 de março e 02 de abril, em Feira de Santana. Os estabelecimentos competem pela preferência do público, que prova petiscos feitos especialmente para o evento. O lançamento ocorreu na tarde desta terça-feira, 24, na sede do Senac, reunindo seus participantes e promotores e apoiadores.

O público poderá votar por meio de cédulas que ficarão à disposição nas casas credenciadas, quando serão avaliados os quesitos melhor tira-gosto, temperatura da bebida, atendimento e higiene do local. O mais importante é o tira-gosto, e sua pontuação equivale a 50% da nota total. O atendimento fica em segundo lugar, com a nota valendo 30%, seguido por higiene e temperatura da bebida, com a pontuação valendo 10% cada. A premiação será em troféu. Além de eleger as casas, o Roda de Boteco também premia os melhores garçons, eleitos por voto popular.

Historiador

O jornalista Adilson Simas, que está se consagrando como o historiador de Feira de Santana, não perde tempo e a cada coluna, evidencia fatos de figuras da cidade, com uma documentação precisa e objetiva. Quarta feira mesmo, está na midia de sua autoria um texto sobre aqui o jornalista Antonio Jose Larangeira, do passado com atores globais.