Coluna de Antônio José Larangeira de 25 de janeiro de 2017

Prefeito homenageada pela UPB.

O prefeito José Ronaldo de Carvalho(DEM) que participou, na manhã de ontem, de um ato na União dos Prefeitos da Bahia (UPB), presidida pela ex-prefeita Maria Quitéria (PSB), foi homenageado com a colocação do seu nome numa expressiva ala do prédio onde funciona aquela instituição que foi totalmente recuperada recentemente. O prefeito de Feira de Santana, já foi presidente da entidade entre os anos 2005/2006.

Posse

O deputado federal Fernando Torres (PSD) tomou posse como titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado em solenidade capitaneada pelo governador Rui Costa, quando na oportunidade empossou também o ex-governador Jaques Wagner entre outros. O deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa, Zé Neto (PT), participou do acontecimento em Salvador, em ato que foi realizado no auditório da Fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). A solenidade contou com a presença do vice-governador João Leão, do Senador Otto Alencar, da Senadora Lídice da Mata, do presidente da Assembleia Legislativa Marcelo Nilo, de deputados federais e estaduais, prefeitos, dentre outras autoridades.

Sem graduação

O Censo Escolar de 2015, que foi tabulado pelo Movimento Todos Pela Educação, trouxe um dado preocupante. Levantamento aponta que 46% dos docentes do ensino médio no país dão aula sem graduação na área. Ou seja, não têm formação para a matéria específica, dando aula em disciplinas para as quais não são formados. Na Bahia apenas 29% dos professores são formados na área de atuação. O PNE (Plano Nacional de Educação) prevê que todos os professores da Educação Básica possuam formação específica, de nível superior, até 2024. E Feira?

Consórcio de saúde e policlínica

Ao lado de prefeitos e representantes de municípios da região de Feira de Santana, o alcaide Jose Ronaldo de Carvalho esteve reunido com o governador Rui Costa no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador, na quinta-feira, onde foi assinado protocolo de intenções para a formação de um consórcio de saúde.

Aposentado

O Dia do Aposentado é celebrado anualmente no dia 24 de janeiro. A data foi escolhida em homenagem a instituição da primeira lei brasileira destinada à previdência social, nessa mesma data do ano de 1923, pelo então presidente Artur Bernardes. A comemoração também possui o intuito de homenagear os profissionais que dedicaram boa parte da vida ao trabalho. Com a chegada da terceira idade e da aposentadoria, é preciso fazer uma reflexão ainda maior sobre os cuidados com a saúde, especialmente pelo fato da expectativa de vida no país ter subido consideravelmente nos últimos tempos. Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o brasileiro que nasce em 2015 tem a esperança de viver 75,5 anos (75 anos, cinco meses e 26 dias). Diante dessa realidade, o plano de saúde surge como um serviço ainda mais necessário para garantir a tranquilidade nessa fase da vida. Poucos sabem, mas quem se aposenta tem direito a manter o plano de saúde oferecido pela empresa. Ontem foi o dia do aposentado.

WhatsApp dá cadeia

Para os que não sabem ou não procuram saber se qualquer pessoa usar o WhatsApp, o alguém disser usando neste midia pode ser usado contra o mesmo. Até nos tribunais. Brasileiros que se sentiram ofendidos com algo escrito no aplicativo de mensagem mais famoso do mundo recorreram à Justiça e conseguiram que os ofensores pagassem indenizações, que chegaram a R$ 13 mil, de acordo com casos reunidos pelo G1.