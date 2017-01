Coluna de Antônio José Larangeira de 24 de janeiro de 2017

Forum Internacional

Acontecerá dia 14 de fevereiro de 2017, no teatro da Câmara de Dirigentes Lojistas o 1° Fórum Internacional de Desenvolvimento Sustentável de Feira de Santana, dentro do Projeto Feira 2030, quando na oportunidade haverá o lançamento de 17 macro-metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidas pela Organização das Nações Unidas (ONU). Na programação, depois da abertura, às 9 horas, palestra sobre “Agenda Global 2030 – Objetivos Para o Desenvolvimento Sustentável”, pelo diretor da ONU/PNUD Didier Trebucq, às 9h30. Na sequência, às 10 horas, o superintendente da Sudene Marcelo Neves trata sobre “Sudene e o Desenvolvimento Sustentável”.Às 10h30, a palestra “Modelos de Cidade de Energias Renováveis”, pelo diretor do World Watch Institute (WWI Brasil) Eduardo Athayde

Depois, o presidente da Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar) Rodrigo Lopes Samaia, palestra sobre “Perspectivas da Energia Solar Como Fator do Desenvolvimento Local”.

Por fim, a fala do prefeito José Ronaldo sobre os “Termos de Cooperação ao Desenvolvimento Municipal”, às 11h30, seguida do encerramento.

Data de Arnon

Esteve em data aniversária, sendo bastante festejado por amigos em Salvador, o almirante Arnon Lima Barbosa. Não sobrou para os abraços dos amigos do eixo Salvador-Feira de Santana.

Cidade saqueada

O prefeito Toinho Santiago (PT) está revoltado, pois recebeu a Prefeitura da

cidade de Antônio Cardoso sucateada. São carros quebrados, inclusive ambulâncias, postos de saúde sem funcionar, escolas deterioradas e contas atrasadas junto ao Governo Federal. Apesar das dificuldades, as matriculas já começaram nas escolas e nos postos de saúde já tem atendimento médico.

Festa em Londres

Domingo reuniu um grupo do seu circulo de amizade, para festejar a data do seu filho Thomas Freazza, no Reino Unido,onde reside, o empresário Tom Larangeira e sua esposa Gabriela Tzym. Foi um entra e sai na sua bonita morada.

Roda de Boteco

Capitaneado pelo presidente do Sindifeira Getulio Barbosa, ocorrerá logo mais às 19 horas, no Senac, o lançamento do evento Roda de Boteco, que vem acontecendo há alguns anos em Feira de Santana.