Coluna de Antônio José Larangeira de 23 de janeiro de 2017

Heineken está comprando a Schin

Após meses de negociação, a cervejaria holandesa Heineken está bem próximo para anunciar a compra da Brasil Kirin, dona das marcas Schin e Devassa. Se concretizando a aquisição, a fatia da Heineken alcançaria cerca de 17% – ainda muito longe da Ambev, com seus mais de 65% de participação no mercado. A Kirin comprou a Schincariol (depois rebatizada de Brasil Kirin) há cinco anos . No ano que passou a indústria de cerveja europeia, fechou a unidade em Feira de Santana, antes denominada de Kaiser, no Centro Industrial do Subaé.

Policlinica

O recém empossado deputado estadual Angelo Almeida (PSB) na Assembleia Legislativa do Estado, participou da assinatura do protocolo de intenções que autorizou a construção de Policlínica Estadual em Feira de Santana em cerimônia realizada, na quinta-feira (19/01/2017), no Centro Administrativo da Bahia , presidida pelo governador Rui Costa, prefeitos e representantes de 28 municípios da região que farão parte do Consórcio de Saúde. O investimento será estimado em cerca de R$ 23 milhões, entre obras e equipamentos. Além de investir na construção da policlínica regional, o governo do Estado arcará com 40% dos custos de manutenção da unidade de saúde, ficando 60% dos custos a cargo dos municípios.

Delator e Feira

O delator Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, do Grupo Odebrecht e que cumpre prisão domiciliar em Salvador é filho do ex-presidente do Banco do Nordeste do Brasil economista Hilberto Silva, figura que tinha grandes amizades em Feira de Santana, onde frequentava com assiduidade.

Aleluia com prefeito

O deputado federal José Carlos Aleluia, presidente estadual do Democratas, foi recebido pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, na tarde de sexta-feira, 20, no seu gabinete do Paço Municipal Maria Quitéria. Conversa, claro, sobre politica.

Faculdade quer quem veio do Enem

A Faculdade Maurício de Nassau lançou a campanha ‘Sua nota do Enem vale matricula grátis’, voltada para candidatos que fizeram 600 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O diretor da instituição de ensino, Alex Morais, informou que a campanha é voltada para candidatos que fizeram o Enem de 2011 a 2016 e todos poderão ingressar na faculdade com a matrícula isenta. Além disso, será oferecido um desconto de 30% nos cursos para esses alunos. Administração, Ciências Contábeis, Logística, Gestão Comercial e Segurança do Trabalho são os cursos oferecidos pela Faculdade.