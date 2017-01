Coluna de Antônio José Larangeira de 21 de janeiro de 2017

Megaprojeto para Lagoa Salgada

O prefeito José Ronaldo de Carvalho autorizou a Secretaria de Planejamento a aprofundar os estudos e informações técnicas, com o objetivo de elaborar um projeto básico para a urbanização da Lagoa Salgada. A orientação em apreço, ocorrida na terça feira, 17 de janeiro de 2017, em seu Gabinete, no Paço Municipal, é extensiva às secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. O projeto, de autoria do arquiteto e urbanista Claudio Rôsevel, da Secretaria de Planejamento, prevê uma série de obras estruturais voltadas à revitalização e preservação do manancial aquífero da Lagoa Salgada, bem como criar um complexo espaço de lazer e convivência disseminado ao longo do cinturão que margeará todo o equipamento.

A reunião, presidida pelo prefeito José Ronaldo, e que contou com as presenças dos secretários de Meio Ambiente, Sérgio Carneiro, do Planejamento, Carlos Brito, e da Secretaria de Comunicação, Valdomiro Silva, o arquiteto Claudio Rôsevel demonstrou, através de uma minuta, as obras que darão uma cara nova a um dos principais recursos naturais do município. No projeto consta a implantação de restaurantes, mirantes para o nascente e o poente, um bosque, campo de futebol, praças para piquenique, orações, convivência e jogos de lazer. O equipamento contará com uma ciclovia, pista de cooper, um parque infantil, praças de futebol society e um anfiteatro para dar vasão às manifestações culturais da comunidade.

Lava Jato

Em recente encontro com embaixadores da União Europeia, em Brasília, o secretário de Cooperação Internacional da Procuradoria Geral da República, procurador Vladimir Aras, enalteceu as ações da Operação Lava Jato, afirmando que a investigação é um exemplo de sucesso da coordenação de instrumentos legais e de agências nacionais e internacionais. A decisão de prisão em segundo grau pelo STF também foi elogiada.

Não foi convidado

A declaração do deputado federal Paulo Magalhães (PSD), de que o governador Rui Costa (PT) já teria convidado o colega Fernando Torres (PSD) para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, foi desmentida pelo presidente do PSD, senador Otto Alencar, declarando desconhecer o convite do chefe do executivo baiano ao deputado federal Fernando Torres para assumir a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur) na minirreforma administrativa a ser anunciada.

Partido da Mulher

O PMB – Partido da Mulher do Brasileira, em Feira de Santana, apesar de ser representada na Câmara Municipal pela vereadora Cintia Machado , a legenda, que já está no seu segundo ano, ainda não conseguiu ter uma presidente municipal, mulher. Está na direção nacional Sued Haidar , mulher maranhense de 50 anos de idade que começou a vida quebrando coco e catando carangueijo.