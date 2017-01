Coluna de Antônio José Larangeira de 20 de janeiro de 2017

Operação preventiva

Bom resultado foi o balanço realizado dias atrás durante uma operação deflagrada nos onze pavilhões do Presidio Regional de Feira de Santana pelo Coordenadoria de Policia que tem à frente o delegado geral João Uzzum em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara de Execuções Penais assinado pelo Juiz de Direito Waldir Viana Ribeiro Junior. Lá abriga 1.800 presidiários, sendo 82 na ala feminina . De acordo o delegado 57 presos foram flagrados de posse do material apreendido durante a operação, como armas , celulares e muita droga.

Material escolar

Os pais que têm filhos que estudam sabem o quanto a lista de material escolar pesa no bolso. A previsão é que os itens fiquem 10% mais caros em 2017, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares (Abfiae). Mas, para os colaboradores da MRV Engenharia, os gastos do início de ano serão menores. O Instituto MRV, organização sem fins lucrativos fundada pela MRV Engenharia, por meio do projeto “Seu filho, nosso futuro”, fornecerá 3328 kits de material escolar para os filhos de todos os funcionários da construtora. Na Bahia, 130 crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 14 anos, serão beneficiados com a ação.

Data

Esteve em data maior, uma senhora de expressão da sociedade feirense e que sempre teve a sua vida dedicada à família e ao próximo. Refiro-me à Cidinha Kruschewsky esposa do empresário Ivam Kruschewsky e pessoa que bastante querida por todos.

Prefeito com o governador

O governador Rui Costa se reuniu ontem, às 15h, na sala de reuniões da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia, com prefeitos de 28 municípios da região de Feira de Santana, com o objetivo de apresentar a proposta de formação de Consórcio Público Interfederativo de Saúde, com investimentos para construção de policlínicas regionais. Entre eles o alcaide Jose Ronaldo de Carvalho, o executivo municipal de maior respeito do interior baiano.

Filme in em sala out

La La Land : Cantando Estações (La La Land), de Damien Chazelle, 2016. Com Ryan Gosling, Emma

Stone e Amiée Conn. Comédia dramática, romântica e musical. Retrata a história de Mia, uma aspirante a atriz, e Sebastian, um talentoso músico de jazz que está se dedicando a carreira. Eles se encontram em uma cidade conhecida por destruir esperanças e quebrar os corações. Cópia dublada. Classificação: Livre. Duração: 129 minutos. Horários: 17 horas e 21h30. Sala 1 (240 lugares). Tudo seria a altura das premiações do filme se as salas do Orient Cine Boulevard não estivesse ao abandono.

Divaldo Ftanco

O prefeito assinou um decreto denominando a via de acesso na avenida Maria Quitéria como Túnel Divaldo Pereira Franco. O homenageado é doutor através da mediunidade de psicografia, publicou mais de 200 livros, dentre os quais 110 traduções em outros idiomas, incluindo-se também as gravações de seminários, workshops, relatos de viagens, conferências, em fitas de áudio e vídeo, CDs e DVDs. O médium e conferencista já esteve em cinco continentes, tendo percorrido 69 países, sempre divulgando a doutrina espírita, e realizando palestras, seminários, workshops, cursos e conferências em mais de 1.100 cidades, reconhecido como líder religioso, pela Organização das Nações Unidas (ONU), considerado Embaixador da Paz por organismos internacionais;