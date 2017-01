Coluna de Antônio José Larangeira de 2 de janeiro de 2017

José Ronaldo começa com mudanças

O prefeito José Ronaldo de Carvalho, começa seu quarto mandato à frente do executivo municipal, mantendo a maioria do quadro de secretários dentro do que ele chamou de “um governo de continuidade” e fazendo as seguintes mudanças : Sergio Carneiro sai da Secretaria de Relações Interinstitucionais e passa para a Secretaria de Meio Ambiente, com Elionei Santana indo para sua vaga. Maurício Carvalho sai do Meio Ambiente para a Superintendência Municipal de Trânsito, com Francisco Júnior voltando para os quadros da Polícia Militar. O vereador Justiniano França assume a Secretaria de Serviços Públicos no lugar de Ícaro Irwin, que vai ser subprocurador do Município. Edson Borges vai para a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer no lugar de Rafael Cordeiro. Outro vereador que assume é Eli Ribeiro, na Secretaria de Habitação, substituindo a Sandro Ricardo do Espírito Santo Lima. Com a licença dos dois vereadores, assumem mandatos os suplentes Carlito do Peixe e Cíntia Machado.

Os demais secretários continuam: João Marinho Gomes Júnior -Administração, Carlos Brito – Planejamento, Paulo Aquino – Governo, Expedito Elói – Fazenda, Jayana Ribeiro – Educação, Denise Mascarenhas – Saúde, José Pinheiro – Desenvolvimento Urbano, Ildes Ferreira – Desenvolvimento Social, Valdomiro Silva Santos – Comunicação Social, Antonio Carlos Borges Júnior – Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Mauro Moraes – Prevenção à Violência, Pedro Boaventura – Transportes e Trânsito, Joedilson Machado de Freitas – Agricultura, Ozeny Moraes – Gestão e Convênios, Cleudson Santos – procurador geral do Município, Mário Borges – chefe de Gabinete, Gilberte Lucas – presidente da Fundação Hospitalar, Antonio Carlos Daltro Coelho – presidente da Fundação Cultural Egberto Tavares Costa, Suzana Mendes – superintendente do Procon, Alcione Cedraz – presidente da Previdência Municipal, e Manoel Cordeiro Neto – diretor da Agência Reguladora.

Modelo feirense

Aos 19 anos o jovem feirense Felipe Rocha se revela nacionalmente como modelo, que está levando o nome de Feira de Santana para passarelas do Brasil, tem em seu currículo campanhas de grandes marcas da moda. Há 10 meses morando e trabalhando em São Paulo, Felipe é modelo desde 2015. O sonho de ser modelo sempre foi muito almejado pelo jovem, e a primeira oportunidade veio através de um concurso de uma agência de Feira de Santana. Ele conta que passou em todas as etapas seletivas do concurso, foi campeão e a agência, assim como sua família e amigos, foram fundamentais na carreira. “Eu sempre tive o sonho de ser modelo, mas em Feira não tinha muitas oportunidades. Certo dia eu soube do concurso, o qual eu participei de todos os processos seletivos e fui o campeão. A agência foi muito importante para o início da minha carreira, eles me ajudaram bastante. A moda em Feira de Santana e na Bahia ainda é muito escassa e pouco valorizada. Agradeço a Deus por ter encontrado esta agência, pois eles me deram muita assistência profissional no começo da minha carreira e eu consegui fazer alguns trabalhos e adquirir experiência”, afirmou. Um dos grandes destaques na recente carreira do jovem modelo feirense foi seu desfile no SPFW deste ano. Ele foi escolhido por estilistas e se destacou no maior evento de moda do país.

Surpresa do Ronaldo

O deputado estadual Targino Machado (PPS), foi contemplado pelo prefeito Jose Ronaldo de Carvalho que abriu meios para que sua sobrinha Cintia Machado, como suplente assumisse a Câmara Municipal. O fato foi comunicado através de uma ligação do alcaide convidando-o para ir ao evento de anuncio das mudanças em seu governo e informou que teria uma surpresa. E teve.

The right man…

A escolha do ex-deputado federal Sérgio Carneiro (PV) e ex-secretário de Relações Interinstitucionais para a Secretaria de Meio Ambiente de Feira de Santana, a partir de hoje, repercutiu amplamente e muito bem. Além de ter sido presidente da Comissão de Meio Ambiente quando era deputado estadual foi membro titular na Comissão de Meio Ambiente na Câmara Federal e pertence ao PV. Uma pasta que tem o seu perfil e do Partido Verde (PV). Prefeito Jose Ronaldo de Carvalho acertou em cheio, pois agradou o ex- Senador João Durval colocando seu filho Sergio Carneiro e entregou a pasta a um conhecedor da matéria. É com dizem os ingleses :”the right man in the right place”