Coluna de Antônio José Larangeira de 18 de janeiro de 2017

Grato a todos …

Quero agradecer deste espaço jornalístico, o carinho de todos meus leitores da TRIBUNA DA BAHIA – edição impressa e on line, do Jornal GRANDE BAHIA – on line e pelos seguidores no FACEBOOK, Instagram entre outras redes sociais, por familiares, amigos e todos que compartilham conosco do network, pelas milhares de mensagens e lembranças enviadas para este escriba, quando da data aniversária, na semana que passou. Grato a todos…#Partiu data maior.

Feijoada em maio

A mais antiga feijoada que antecede a Micareta de Feira de Santana, denominada de “Feijoada do Larangeira”, que completará 25 anos de existência , acontecerá no dia 13 de maio de 2017, uma semana antes da tradicional festa popular da cidade. Como este ano completará bodas de prata, idealizada por este colunista e iniciada no ano de 1992 tendo como promotores Ivom Rodrigues e Rosinha Carvalho, muitas atrações de peso estarão na pauta.

Pechincha Boulevard

Para quem gosta de unir o útil ao agradável, nada melhor do que aproveitar as férias fazendo muitas compras e ainda economizando. É com essa proposta que o Boulevard Shopping, pensando sempre em oferecer a melhor experiência de compra aos seus clientes, realiza sua grande liquidação desde ontem e que irá até quinta feira, o “Pechincha Days”. “O Shopping estará em clima de festa nestes 3 dias! Decoração especial, bexigas para a criançada e muitos descontos. Nossos consumidores irão se beneficiar não apenas em relação aos preços promocionais, mas também pela qualidade e variedade de ofertas disponíveis”, afirma a gerente de Marketing do Boulevard Shopping, Nadinne Matos. A 1ª edição da mega liquidação de verão do empreendimento traz descontos de até 70% .

Confraria, ano 35

Ocorrerá sexta feira, na Churrascaria Los Pampas, o almoço-reunião da Confraria dos Gastrônomos, dentro da programação dos 35 anos de existência deste clube do bom gourmet capitaneado pelo seu presidente Armando Sampaio. Assim está constituída o seu conselho: Presidentes de Honra (in memorian) Cristovão Falcão de Carvalho, Osvaldo Coelho Torres e José da Costa Falcão; Conselho Diretivo : Presidente Armando Sampaio, Vices Presidentes : Alfredo Falcão e José Alberto Josbel; Tesoureiros : Clóvis Figueiredo e Gabrielle Junior além Chefe do Cerimonial : Antonio José Larangeira.

Filho de Chico

Noticia procedente do site Bahianapolitica do jornalista Jair Onofre, informa que o filho do humorista Chico Anísio, André Lucas de Oliveira Paula que exerce a mesma profissão do pai, depois de muito rodar pelo país, resolveu dar uma parada em Feira de Santana. Há dois meses está morando na cidade e já pensa em ter um programa de rádio, especializado em humor e entretenimento.