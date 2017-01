Coluna de Antônio José Larangeira de 17 de janeiro de 2017

Prefeito quer debate nacional

Ao inaugurar a nova sede do Instituto de Previdência de Feira de Santana, o prefeito José Ronaldo de Carvalho, declarou que o sistema de previdência municipal é ‘uma bomba relógio” para os municípios. Foi mais adiante quando disse “Esta questão deve passar por um profundo debate nacional, sob pena de as prefeituras terem de fazer a opção entre pagar a folha salarial de inativos ou dos funcionários da ativa”. O alcaide, que já foi presidente da União dos Prefeitos da Bahia, é um crítico da lei que criou os institutos e obriga as prefeituras a arcarem com parcela do Orçamento “para honrar” a folha de pagamento dos servidores inativos. “Seria irresponsabilidade da minha parte, se eu não falasse sobre esta realidade. Ninguém quer discutir esta realidade, ninguém está olhando para o futuro. Mas não quero ser acusado de omisso”, concluiu.

Sociedade de tenistas

Feira de Santana deverá contar, nos próximos dias, com a fundação da Associação dos Tenistas Amadores, com atuação regional. Um edital está convocando os interessados para uma assembleia no próximo sábado, 21, às 12h, no bairro Cidade Nova. A coordenação é de Fabiano Fonseca Bernardes.

Micareta em maio

A Micareta de Feira de Santana, deste 2017, ao completar os seus setenta e nove anos de existência, acontecerá de maneira inédita no mês de maio, mais precisamente entre os dias 18 e 21. As próximas edições já estão com datas definidas: em 2018 será a de numero 80ª, de 19 à 22 de abril; em 2019 a de 81ª edição, de 25 a 28 de abril; e em 2020, a 82ª edição, de 23 a 26 de abril. Em 1937 foi realizada a primeira Micareta de Feira de Santana e descontando que nos anos 40, pela Segunda Guerra Mundial, e nos anos 60, pelo Golpe Militar, a festa não ocorreu duas vezes, a Micareta 2017 será a 79ª edição da festa.

Feijoada da July e Alexandra

A tradicional Feijoada ao Mar, capitaneada por Alexandra e July Isensee, este ano, chega à sua maioridade, ao completar 21 anos de sucesso no dia 18 de fevereiro. A disputada festa, que antecede o Carnaval de Salvador, acontece mais uma vez no Cerimonial Vila São José, Cabula, das 14h às 21h. As bandas Negra Cor, com Adelmo Casé, e Afrodisíacos, com o cantor e compositor Pierre Onassis, já confirmaram presença, garantindo a animação da folia pré-carnavalesca. As atrações musicais prepararam para a ocasião um repertório especial com homenagem aos 100 anos do samba, que também será celebrado através de uma estilosa decoração temática assinada pelo renomado Luisinho Bastos. A Feijoada Ao Mar é all inclusive (com comida e bebida inclusos no valor do ingresso à festa). Ou seja, o público, além de degustar a ‘tão famosa feijoada’ toda preparada pelo buffet do Restaurante Mignon .

Museu Virtual

Os números são do Google Analytics. O Museu Virtual do Jornal Feira Hoje recebeu 17 mil visitas, desde 10 de novembro de 2016 até a sexta-feira, 13 de janeiro de 2017, de internautas de Paris, França. A atenção de navegadores europeus por esta seção do jornal é notória. O Acervo Inglês do Museu Reginal de Artes, datado de 1967 e localizado no Cuca, integra o Museu Virtual. Um dos artistas, o modernista Antony Donaldson, chegou a entrar em contato com o site “Feira Hoje” depois de localizar sua tela através da internet. (Informações do Blog Demais)

Regresso de Paris

O filosofo e escritor Raimundo Gama e sua esposa Isa, que recentemente chegaram de Paris, onde passaram quinze dias, acompanhados da filha Milena e seu marido Marcelo Tavares e a herdeira. A Cidade Luz faz parte do seu tour habitual.