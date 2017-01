Coluna de Antônio José Larangeira de 13 de janeiro de 2017

Liberação da vaquejada na pauta

Após o ministro do STF Gilmar Mendes, agora foi a vez do ministro Teori Zavascki afastar o entendimento de que a vaquejada deve ser proibida nacionalmente. Na decisão, o ministro manteve sentença da Justiça do Piauí e autorizou a realização de vaquejada na cidade de Teresina. Após a decisão do ministro, o Ministério Público de Pernambuco já publicou nova nota técnica que readéqua orientações em relação às vaquejadas e define que os membros devem voltar a fiscalizar a realização desses eventos e tomar termos de ajustamento de conduta dos organizadores a fim de assegurar a adoção das regras de proteção aos animais estabelecidas pela Associação Brasileira de Vaquejada. A liberação da vaquejada já é iminente. # Vaquejada…

Almoço da Confraria

Hoje, nesta primeira sexta feira, 13, do ano, a Confraria dos Gastrônomos, estará em reunião-almoço, comemorando a data dos superticiosos, constando no cardápio muita moqueca levada a azeite de dendê, caruru e vatapá, no tradicional restaurante K-Moqueca , capitaneada pelo seu presidente Armando Sampaio. Vão curtir o “dia do azar” e “dia das bruxas “.

Assessor Clailton

Desde o dia 3 deste mês, que o ex-prefeito de Feira de Santana, Clailton Costa Mascarenhas , foi nomeado para a assessoria do vereador Marcos Lima (PRP). Questionado pelo site Bahia na Política sobre a nomeação, Clailton Mascarenhas, pelo WhatsApp deu a seguinte resposta: “Não o Conheço pessoalmente. Fui sim um dos Coordenadores da Campanha do Zé Curuca. Com o aval do José Ronaldo. Não conheço Marcos Lima. Deve ser um cala boca”.

Cordeiro poderá ser candidato

Pertencente ao PMDB em Feira de Santana, o ex-secretário de Cultura, Esporte e Lazer, advogado Rafael Cordeiro poderá ser candidato a deputado estadual em 2018. Segundo consta, está existindo empenho da direção municipal do partido que tem como líder o vice prefeito Colbert Martins.

Mais tarde…

Seguindo os caminhos da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil que optaram em abrir suas agências às 11 horas, em Feira de Santana, desde ano passado, agora será a vez do Bradesco. A informação é que será a partir de 1º de fevereiro próximo.