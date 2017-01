Coluna de Antônio José Larangeira de 12 de janeiro de 2017

Mudança sindical

Após mais de 40 anos na presidência do Sindicato dos Comerciários de Feira de Santana, Délcio Mendes resolveu deixar o cargo, desistindo da sua reeleição e apoiou um seu companheiro de diretoria, Antônio Tadeu, eleito em chapa única no ultimo pleito eleitoral da classe. Aliás, tem muita gente dirigindo sindicatos em Feira de Santana, ao longo de vários anos e é preciso renovar.

Futuro de Geilson

Em entrevista pelo site Bahia na Política, dias atrás, sobre o futuro político do deputado estadual Carlos Geilson (PSDB) nas eleições de 2018, o deputado federal Jutahy Júnior foi contundente. “Nós não devemos deixar o certo pelo duvidoso. Carlos Geilson é um nome que está entre os mais votados para deputado estadual em 2018 e o partido tem prioridade na eleição dele. O que entendemos é que se houver uma conjuntura favorável, onde José Ronaldo e ACM Neto criem as condições para deputado federal, o PSDB vai avaliar. Nós não permitiremos que a candidatura de Carlos Geilson seja uma aventura, uma incerteza. Ele é um quadro importante do PSDB estadual e nós trataremos com essa significância”, disse Jutahy Júnior.

Gal Costa

Reina expectativa quanto ao show da consagrada cantora baiana Gal Costa, no Ária, dia 10 de fevereiro, que será antecedido da apresentação de outra figura de expressão da musica na Bahia Simone Sampaio. Vai ser uma concorrida noitada .

Café do Bonfim

Loguinho , das 7 às 9 horas, Ozana Barreto, estará recebendo seus convidados no Porto Trapiche, para um dia branco intitulado “Quem tem fé toma café, vai a pé e ainda pratica solidariedade”, oportunidade em que receberá doações de cestas básicas para o abrigo de velhinhos da Tia Lu. Após o café haverá caminhada à Colina do Bonfim. Co-anfitrionando estará sua filha Lua Cordeiro.

Musica

Donas de trabalhos autorais fortes e altamente femininos, as cantoras e compositoras Manuela Rodrigues e Verônica Ferriani fazem parte de uma geração de compositoras surgidas na última década que colocam suas ótimas vozes à serviço das próprias canções e vivências. No dia 26 de janeiro, trazem ao Teatro Rubi, em Salvador, as canções de seus discos mais recentes, compostos quase exclusivamente por músicas autorais inspiradas no universo feminino. Em “Se a canção mudasse tudo”, Manuela Rodrigues passeia com liberdade e pés firmes por diversos estilos da música popular brasileira, transparecendo a maturidade de quem já experimentou diversas sonoridades, e que agora chega, com muita leveza e domínio, ao equilibro entre as influências que sempre fizeram parte de sua carreira.

Data de Adenilda

Em data maior, hoje, a doutora em Ginecologia Adenilda Martins, que vai comemorar durante um jantar em família ao lado de seu marido vice prefeito e cirurgião cardiovascular Colbert Martins.