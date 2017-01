Coluna de Antônio José Larangeira de 11 de janeiro de 2017

A fala de Aras

O Procurador da República Vladimir Aras, afirmou que o avanço do grupo criminoso PCC para o Norte do país indica que a facção quer formar um cartel do tráfico de drogas. “O método de avanço territorial é a cartelização por meio da absorção de pequenos esquemas criminosos ou pelo conflito aberto, a disputa sangrenta, dentro e fora dos presídios”, disse Aras, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Ainda segundo ele, a desmobilização das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) abre espaço para o PCC entrar no território colombiano. Para o mesmo, o bando quer dominar o ciclo produtivo da cocaína, de produção e refino, os laboratórios, até a distribuição para o consumidor final. O Procurador Federal é baiano de Salvador, que durante um bom tempo foi promotor do Ministério Público em Feira de Santana.

Lider

O Partido Democratas conta na Câmara Municipal de Feira de Santana com quatro vereadores, sendo que Lulinha da Conceição e Gerusa Sampaio estão na Mesa Diretiva, embora fora da mesma apenas Antonio Carlos Passos Ataide, o conhecido Carlito do Peixe e Zé Curuca. Não resta dúvida que Carlito do Peixe deverá assumir a liderança do partido no Legislativo feirense.

Atividade

O deputado estadual feirense Ângelo Almeida (PSB), que assumiu o mandato legislativo no último dia 2 de janeiro de 2017, participou da sua primeira atividade como parlamentar, na manhã de segunda-feira,9, ocasião em que foi concedido o título de Cidadão Baiano ao médico Alfredo Carlos Simões Dornellas de Barros, em sessão especial proposta pela correligionária deputada Fabíola Mansur. Ao lado de companheiros da legenda, como a presidente estadual do PSB, senadora Lídice da Mata, e do deputado estadual Marquinho Vianna, além de autoridades como o secretário de Saúde do Estado Fábio Vilas Boas e da presidente das Voluntárias Sociais Aline Peixoto. Já durante a tarde, o deputado Ângelo Almeida participou, juntamente com a comitiva do governador Rui Costa, da inauguração do Hospital da Mulher, no Largo de Roma, em Salvador. A unidade médica será o segundo maior hospital especializado na saúde da mulher do Brasil, com dez salas cirúrgicas e 136 leitos hospitalares.

Encontro

Durante a novena do Bomfim, ocorrida na quinta-feira ultima, na Basílica do Senhor do Bonfim, em Salvador, os membros da irmandade Nelson José de Carvalho e desembargador do TJBa Baltazar Miranda Saraiava, mantiveram breve encontro com o prefeito de Salvador, ACM Neto.

Intercambistas

Na manhã da última quinta-feira,5, a Assessoria Especial de Relações Institucionais (Aeri), da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), promoveu uma reunião preparatória com cinco novos intercambistas. Os estudantes realizarão mobilidade acadêmica através do Programa Santander Universidades. Na oportunidade, os universitários receberam orientações acerca da importância do intercâmbio e do papel da Aeri nessa mediação. Desta vez, os estudantes da Uefs deixarão Feira de Santana para ampliarem seus conhecimentos na Espanha, México e Portugal.