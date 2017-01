Coluna de Antônio José Larangeira de 10 de janeiro de 2017

Lagoas e nascentes na mira do Meio Ambiente

Um cuidadoso trabalho de preservação e recuperação das lagoas e nascentes em Feira de Santana é considerado prioridade do novo secretario municipal de Meio Ambiente Sergio Carneiro e o primeiro passo será a realização de um diagnóstico, que será elaborado por especialistas da UEFS. A urbanização de lagoas iniciada pelo prefeito Jose Ronaldo de Carvalho em administrações anteriores e depois pelo governador Rui Costa, no caso a Lagoa Grande estimulou uma consciência ambiental neste município. Segundo consta, a Prefeitura Municipal adquiriu imagens via satélite das 60 nascentes e lagoas do município, das quais 6 delas estão na cidade.

Iniciativa privada

Logo na primeira semana que assumiu a secretaria de Cultura Esporte e Lazer, o titular da pasta Edson Feloni Borges declarou à mídia, que pretende envolver mais a iniciativa privada nas ações desenvolvidas pelo Município ligadas a área. Logo após tomar conhecimento como funciona a maquina da secretaria começou agilizar os preparativos para a realização da Micareta, que será entre os dias 18 e 21 e abril.

Riso largo

O deputado estadual Carlos Geilson está completamente de riso largo, porque em 2016 ficou entre os primeiros colocados em assiduidade e o segundo em volume de discursos , atrás apenas do presidente Marcelo Nilo na Assembleia Legislativa do Estado.

Evangélicos

Justificando o crescimento da população evangélica no país, mais precisamente em Feira de Santana o prefeito José Ronaldo de Carvalho colocou em seu primeiro escalão cinco secretários evangélicos. Vale mencionar a secretária de Saúde Denise Mascarenhas, secretário de Habitação Eli Ribeiro e secretário de Serviços Públicos Justiniano França .

Bodas

Com um jantar em família, o alergista Claudio Nogueira e sua esposa Sonia, comemoraram segunda feira, 44 anos de casados. Os dois retornaram de um cruzeiro pela costa brasileira, onde curtiram o réveillon no Rio Janeiro, assistindo o show pirotécnico de virada do ano.