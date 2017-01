Cidades do Brasil e de Portugal recebem prêmio de educação da Unesco

Contagem, em Minas Gerais, e Câmara de Lobos, na ilha da Madeira, estão entre os 16 municípios reconhecidos por promover a educação e o aprendizado de longo prazo; entrega do selo Cidades Aprendizagem será em setembro.

A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, vai conceder o Prêmio Cidades Aprendizagem a 16 municípios de vários países, incluindo Contagem, em Minas Gerais, e Câmara de Lobos, na ilha da Madeira, em Portugal.

Segundo a Unesco, as cidades foram escolhidas pelos enormes progressos na promoção da educação e do aprendizado de longo prazo nas comunidades. A agência da ONU destaca que o município brasileiro de Contagem promove a cooperação entre setores do governo e cidadãos, com a meta de criar oportunidades de aprendizado para todos.

Terceira idade

Já a Câmara de Lobos criou a Universidade Senior, com o objetivo de melhorar a vida dos cidadãos da terceira idade. O projeto educativo-social conta com a participação de alunos com mais de 50 anos de idades, estimulando a aprendizagem ao longo da vida.

Entre os outros municípios premiados estão Bristol, no Reino Unido, Larissa, na Grécia e Villa María, na Argentina. A entrega do prêmio acontece entre os dias 18 e 20 de setembro, durante a Conferência Internacional Cidades Aprendizagem, que neste ano ocorre em Cork, na Irlanda.

*Com informação da Radio ONU.