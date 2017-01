Cervejaria pode patrocinar festas populares em Camaçari, anuncia prefeito

Atento ao compromisso de conduzir uma gestão com foco no uso responsável do dinheiro público, o prefeito Antonio Elinaldo já deu início à busca de parcerias para assegurar recursos da iniciativa privada. Elinaldo recebeu os representantes da Brasil Kirin, empresa do ramo de bebidas que representa a japonesa Kirin Holdings Company, no Brasil. O intuito do encontro entre o governo e a empresa foi dialogar sobre a possibilidade de um trabalho em conjunto que garanta a realização das festas populares que fazem parte do calendário anual.

A conversa teve tom otimista e a empresa demonstrou total interesse em firmar a parceria, que pode significar para Camaçari uma importante economia, crucial para o atual cenário de crise enfrentado pela atual gestão. De acordo com o prefeito Elinaldo, o município precisa buscar alternativas que beneficiem a população com a permanência das festas que representam a cultura popular, mas sem prejudicar os serviços públicos essenciais, que precisam de investimentos contínuos. “Precisamos buscar parcerias com o setor privado para não prejudicar o orçamento público e, ao mesmo tempo, garantir a qualidade dos serviços para a população”, destacou o prefeito.

Depois de ouvir a proposta do prefeito, os representantes da empresa solicitaram da Prefeitura um projeto detalhando a intenção da parceria. “Nós estamos à disposição para atender a Prefeitura e temos todo o know-how e pessoal competente para executar um trabalho com qualidade, responsabilidade e competência”, garantiu Fortunato, que representa a Brasil Kirin na região, através da Riobel.

Na avaliação do secretário de Desenvolvimento Econômico, Sérgio Vilalva, a Parceria Público-Privada (PPP) é sempre uma alternativa interessante para todos os lados envolvidos. “Quando a gente faz um bom trabalho de parceria, o resultado é bom para todo mundo. Tenho certeza que tanto a Prefeitura como a empresa que venha a firmar essa parceria terão bons resultados”, relata Vilalva.

O projeto com o escopo do que seria a parceria deverá ser apresentado à empresa no prazo de 30 dias. O encontro contou também com as presenças da secretária de Infraestrutura e Habitação, Joselene Cardim, e de Júnior Barley, membro da Coordenação de Eventos do município.